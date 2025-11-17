Κρήτη: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε τροχαίο
Τρία οχήματα ενεπλάκησαν στη σφοδρή σύγκρουση στην Κρήτη - Πυροσβέστες ανέσυραν τη σορό του άτυχου άνδρα από τα συντρίμμια του οχήματός του
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Κρήτη με θύμα έναν άνδρα και δύο τραυματίες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 6:30 το πρωί στον κόμβο του Αλαγνίου στα Πεζά όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Μάλιστα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στη συνέχεια ένα τρίτο όχημα προσέκρουσε πάνω τους.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με τον 52χρονο οδηγό του ενός οχήματος να εγκλωβίζεται στα συντρίμμια.
Στο σημείο έσπευσε ένα όχημα της ΕΜΑΚ με 4 άντρες για τον απεγκλωβισμό του.
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στην περιοχή ωστόσο οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο 52χρονο ο οποίος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή, ενώ μετέφεραν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων στο νοσοκομείο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρουν ελαφρά τραύματα.
