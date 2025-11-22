Παγκράτι: Πώς συνέβη το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε μία 75χρονη

Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Παγκράτι όταν μία 75χρονη έχασε τη ζωή της σε τροχαίο.

Όλα συνέβησαν στην συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, στο Παγκράτι, όταν ένας 84χρόνος ξεκίνησε μια τρελή πορεία με το όχημα του. Ο άντρας αρχικά προσπαθούσε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο του με αλόγιστες κινήσεις, όταν κάποιοι του έκαναν παρατηρήσεις, οι οποίες από ότι φαίνεται τον ενόχλησαν.

Τότε ο οδηγός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και έφτασε στην συμβολή με την οδό Ιλιάδος, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, το οποίο είχε προτεραιότητα και συνέχισε την τρελή πορεία του, με συνέπεια να παρασύρει την 75χρόνη γυναίκα.

Ο 84χρόνος συνέχισε να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα με συνέπεια να συγκρουστεί με 3-4 παρκαρισμένα οχήματά, τα οποία υπέστησαν μεγάλες υλικές ζημιές.

Η 75χρόνη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα εξέπνευσε. Μαζί με τη γυναίκα βρισκόταν και 32χρόνη κόρη της, η οποία είναι ΑμεΑ και ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Το κορίτσι είχε μόνο τη μητέρα του στον κόσμο που τη φρόντιζε καθώς είχε πεθάνει ο πατέρας της, ενώ προσωρινά αστυνομικοί την έχουν μεταφέρει στο Τμήμα για προστασία και συμπαράσταση από ψυχολόγο. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τη μεταφορά της σε κάποιο ίδρυμα.

Την ώρα του δυστυχήματος, στο σημείο εκτυλίχθηκαν πολύ έντονες σκηνές, με τους γείτονες να αναφέρουν ότι άκουσαν ένα πολύ ισχυρό «μπαμ» που τους έβγαλε στα μπαλκόνια.

Μια γυναίκα, γειτόνισσα, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μπροστά στη σύγκρουση και είδε όλο το περιστατικό έπαθε κρίση πανικού και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο «Λαϊκό» νοσοκομείο.

Η τροχαία διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό.