Τροχαίο στο Κερατσίνι: Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού – Νεκρή μία γυναίκα
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Σχιστού
Μία γυναίκα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Κερατσίνι, όταν ένα φορτηγό ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Ο οδηγός του οχήματος πιθανόν έχασε τον έλεγχο λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα που σκοτώθηκε ήταν η μητέρα του οδηγού.
Απεγκλώβισαν τη γυναίκα νεκρή
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, απεγκλωβίζοντας νεκρή τη γυναίκα καθώς και τον οδηγό που τραυματίστηκε, τους οποίους παρέλαβε το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο του δυστυχήματος παραμένει η αστυνομία.
