Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα

Μία γυναίκα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Κερατσίνι, όταν ένα φορτηγό ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο οδηγός του οχήματος πιθανόν έχασε τον έλεγχο λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα που σκοτώθηκε ήταν η μητέρα του οδηγού.

Απεγκλώβισαν τη γυναίκα νεκρή

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, απεγκλωβίζοντας νεκρή τη γυναίκα καθώς και τον οδηγό που τραυματίστηκε, τους οποίους παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο του δυστυχήματος παραμένει η αστυνομία.