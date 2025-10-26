Φωκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό
Από τη σφορδρή σύγκρουση στη Φωκίδα τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μίας μηχανής - Ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην Πάτρα, ενώ τραυματίστηκε και ο οδηγός του αγροτικού
- Επεκτείνεται η τουριστική σεζόν στην Ελλάδα - Οι πιο «ανοιχτοχέρηδες» ταξιδιώτες
- Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τίμησε η Θεσσαλονίκη την απελευθέρωση της πόλης - Πλήθος κόσμου στον Άγιο Δημήτριο
- Ληστεία σε διαμέρισμα – Εδεσαν 62χρονο και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα
- Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού
Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο θλιβερός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ε.Ο. Ναυπάκτου – Ιτέας, στη Φωκίδα.
Συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής 26/10 δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού κινούνταν στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Δωρίδας και συγκρούστηκαν μετωπικά με ένα Ι.Χ. αγροτικό.
Η σύγκρουση, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα τοπικά μέσα, ήταν ιδιαιτέρως σφοδρή. Ο αναβάτης της μίας μηχανής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, στην Πάτρα. Ο 49χρονος οδηγός του αγροτικού έχει επίσης τραυματιστεί.
Από τη μετωπική σύγκρουση ανασύρθηκε νεκρός ο ένας μοτοσικλετιστής, ενώ οι άλλοι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν
Τροχαίο στη Φωκίδα: Διενεργείται προανάκριση
Η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκε για αρκετή ώρα, σύμφωνα με το lepantortv.gr. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Ναύπακτο, καθώς και άνδρες του τοπικού αστυνομικού τμήματος.
Για τον απεγκλωβισμό των εμπλεκομένων στο θανατηφόρο τροχαίο, επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις άνδρες.
Για τα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πώς οι δύο μηχανές κατέληξαν να συγκρουστούν μετωπικά με το αγροτικό.
- Η μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην εποχή του λαϊκισμού – Μια σύγκρουση δημογραφίας και πολιτικής
- Φωκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση δύο μηχανών με αγροτικό
- Τσουκαλάς – ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο πρωθυπουργός λειτουργεί ως επισπεύδων της συγκάλυψης»
- Σημαντική κίνηση από τη Βαλένθια: Ανακοίνωσε τον πρώην NBAer Μπράξτον Κι (pic)
- Κυβερνητικά στελέχη καταδικάζουν την επίθεση σε βάρος του Μάκη Βορίδη
- Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός άνδρας από φωτιά στο σπίτι του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις