Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο θλιβερός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ε.Ο. Ναυπάκτου – Ιτέας, στη Φωκίδα.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Κυριακής 26/10 δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού κινούνταν στο ύψος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Δωρίδας και συγκρούστηκαν μετωπικά με ένα Ι.Χ. αγροτικό.

Η σύγκρουση, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα τοπικά μέσα, ήταν ιδιαιτέρως σφοδρή. Ο αναβάτης της μίας μηχανής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, στην Πάτρα. Ο 49χρονος οδηγός του αγροτικού έχει επίσης τραυματιστεί.

Από τη μετωπική σύγκρουση ανασύρθηκε νεκρός ο ένας μοτοσικλετιστής, ενώ οι άλλοι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν

Τροχαίο στη Φωκίδα: Διενεργείται προανάκριση

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο διακόπηκε για αρκετή ώρα, σύμφωνα με το lepantortv.gr. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Ναύπακτο, καθώς και άνδρες του τοπικού αστυνομικού τμήματος.

Για τον απεγκλωβισμό των εμπλεκομένων στο θανατηφόρο τροχαίο, επιχείρησαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις άνδρες.

Για τα ακριβή αίτια του τραγικού δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Ευπαλίου. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο πώς οι δύο μηχανές κατέληξαν να συγκρουστούν μετωπικά με το αγροτικό.