Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Ταξί συγκρούστηκε με μηχανή
Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό, σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στο πρωί μετά από σύγκρουση ταξί με μηχανή.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο οδηγός της μηχανής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αυτοκίνητο που οδηγούσε 39χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 35χρονος με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού της μηχανής.
Μετά το τροχαίο δυστύχημα, συνελήφθη ο οδηγός του ταξί ενώ προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
