Βίντεο ντοκουμέντο με τη Lamborghini που έκανε «ράλι» γνωστός επιχειρηματίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης
Τα ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψαν το όχημα με ταχύτητα 216 χλμ/ώρα, ενώ το όριο στο σημείο είναι 70 χλμ/ώρα - Συνελήφθη ο γνωστός επιχειρηματίας
Συνελήφθη επιχειρηματίας που οδηγούσε τη Lamborghini του με 216 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης σε σημείο που το όριο ταχύτητας ήταν τρεις φορές πιο κάτω.
Συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Τροχαίας 56χρονος επιχειρηματίας που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα.
Έπιασε τα 216χλμ/ώρα
Το όχημα που οδηγούσε ο επιχειρηματίας καταγράφηκε να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης.
Λίγο μετά τα ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψαν πως το όχημα έτρεχε με 216 χλμ/ώρα, ενώ το όριο είναι 70 χλμ/ώρα.
Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει και τον συνέλαβαν. Του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο.
