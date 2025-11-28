Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και αβάσταχτου πόνου, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που σκοτώθηκε σε πεδίο βολής στη Ρόδο, το πρωί της Τετάρτης μετά από έκρηξη χειροβομβίδας.

Η κηδεία του 19χρονου τελείται στον τόπο καταγωγής του, το Τυμπάκι και στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου, όπου από νωρίς το πρωί βρέθηκαν άνθρωποι που τον γνώριζαν για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Πολλοί κρατούν ένα λευκό τριαντάφυλλο για τον αγαπημένο τους Ραφαήλ.

Το παρών δίνουν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, ο Διοικητής 44 Στρατιωτικής Διοικήσεων, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

Το στρατιωτικό άγημα βρίσκεται έξω από τον ναό, αποδίδοντας τιμές, ενώ η είσοδος της σορού του 19χρονου στην εκκλησία έγινε υπό τους ήχους της μπάντας του Στρατού. Παράλληλα, οι καμπάνες χτυπούσαν πένθιμα.

Στεφάνι έχουν αποστείλει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.

Με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου -τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ- θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.