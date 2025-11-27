Πώς τα καπιμπάρα έχουν κατακτήσει το ίντερνετ και τον κόσμο

Κάποια τρωκτικά μπορεί να γεννήθηκαν αρουραίοι στο Παρίσι και κάποια άλλα μπορεί να είναι καπιμπάρα τα οποία έχουν εξελιχθεί σε κάποια από τα πιο δημοφιλή ζωάκια σε ολόκληρο τον κόσμο! Αν τα ποντίκια προκαλούν κραυγές ανησυχίας, το καπιμπάρα, ένα τριχωτό ζώο που προέρχεται από τη Νότια Αμερική, συνήθως προκαλεί κραυγές χαράς και ενθουσιασμού.

The Cutest Christmas Tree 🎄🎀 pic.twitter.com/Zpe2KrFars — Capybara (@Capybaras_Daily) November 21, 2025

Πλέον τα καπιμπάρα έχουν μπει εντελώς μέσα στα παιδικά μυαλά, αλλά και αυτά των ενηλίκων, οι οποίοι τα αγαπούν διαστρωματικά ως pop icon, όπως περιγράφει και ο Economist. Το καπιμπάρα έχει γίνει κάτι σαν πολιτιστικό είδωλο. Υπάρχουν καφέ καπιμπάρα στην Αμερική, την Ινδονησία, την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη, ενώ ένα αναμένεται να ανοίξει σύντομα στη Βρετανία.

Ένα τραγούδι —οι στίχοι του οποίου δεν κάνουν τίποτα παραπάνω από το να επαναλαμβάνουν συνεχώς τη λέξη «καπιμπάρα»— έχει πάνω από 33 εκατομμύρια αναπαραγωγές στο Spotify. Στο TikTok, σχεδόν 700.000 δημοσιεύσεις φέρουν το hashtag #capybara περισσότερες από άλλα χαριτωμένα ζώα όπως το #koala με 210.000 ή το #otter η βίδρα με 190.000 δημοσιεύσεις.

Capybara zoomie in slow motion ⚡😁 pic.twitter.com/WymsuSPFtW — Capybara (@Capybaras_Daily) November 24, 2025

Η ζημιά ξεκίνησε από την Ιαπωνία που ξέρει από καλό καπιμπάρα

Η μόδα ξεκίνησε στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1980. Οι φύλακες του Izu Shaboten Park, ενός βοτανικού κήπου και ζωολογικού κήπου στη Σιζουόκα, παρατήρησαν ότι τα καπιμπάρα βουτούσαν σε ζεστές λίμνες μετά τον καθαρισμό του περιβόλου και έτσι τους έφτιαξαν τις ολόδικές τους θερμές πηγές.

Τα καπιμπάρα είναι ημιυδρόβια ζώα και λάτρευαν τα ζεστά μπάνια, ενώ οι επισκέπτες λάτρευαν να τα βλέπουν να κάνουν μπάνιο. Ένα άλλο πάρκο, στο Ναγκασάκι, είναι γνωστό ως «η ιερή γη των καπιμπάρας», καθώς οι επισκέπτες μπορούν να χαϊδέψουν και να ταΐσουν περίπου 20 από αυτά.

Nothing special to see, just two flamingoes busy with petting a sleeping capybara.pic.twitter.com/Zz0H5Hsq84 — Massimo (@Rainmaker1973) November 17, 2025

Οι εταιρείες σύντομα συνειδητοποίησαν το εμπορικό δυναμικό των καπιμπάρα. Στη δεκαετία του 2000, η Bandai, μια ιαπωνική εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών, δημιούργησε τον Kapibara-san (κύριος καπιμπάρα) ως ένα αντικείμενο που μπορούσε να κερδηθεί στα arcade.

Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Kapibara-san έγινε ένας δημοφιλής χαρακτήρας anime. Ο Kapibara-san, όπως και η Hello Kitty, εξήχθη στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Το διαδίκτυο επέτρεψε επίσης στους ανθρώπους να ανακαλύψουν τα καπιμπάρα μαζί με άλλα εξωτικά ζώα, όπως τα αξολότλ (ένα είδος σαλαμάνδρας).

A capybara family crossing the road

respect to the humans for giving them way pic.twitter.com/NYmXOCaOfd — ain’t (@myhppylittlepil) November 15, 2025

Πλέον τα καπιμπάρα είναι από τα πλέον δημοφιλή ζώα

Τώρα οι θαυμαστές κάνουν προσκύνημα για να δουν τα τριχωτά αυτά πλάσματα. Ο ζωολογικός κήπος του Χερτφοντσάιρ στη Βρετανία απέκτησε ένα ζευγάρι αναπαραγωγής το 2022 και δέχεται περισσότερους επισκέπτες από ποτέ. Η εμπειρία καπιμπάρα του ζωολογικού κήπου, όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαϊδεύουν τα ζώα και να ποζάρουν για φωτογραφίες, είναι σχεδόν εξαντλημένη για το επόμενο έτος.

A Capybara family waits patiently for the traffic before crossing the road in Brazil. This is truly amazing. pic.twitter.com/nOqxKWyEV7 — Xquisite Nature (@XquisiteNature) April 10, 2024

Τα καπιμπάρα δεν είναι απειλούμενα με εξαφάνιση. Έχουν μικρά μάτια, μεγάλο, αμβλύ ρύγχος, αγκαθωτό τρίχωμα και άχαρα πτερύγια στα πόδια. Τι είναι λοιπόν αυτό που τα κάνει τόσο ελκυστικά;

Τα καπιμπάρα είναι ελκυστικά επειδή φαίνονται να μην τα ενοχλούν οι περιπέτειες του κόσμου. Έχουν πάντα μια ψύχραιμη, ήρεμη και συγκροτημένη έκφραση, είτε τρώνε ένα σνακ, είτε τους πλησιάζει ένας άγνωστος με iPhone, είτε αλληλεπιδρούν με άλλα ζώα.

Έχουν κερδίσει το παρατσούκλι «το πιο χαλαρό ζώο στη Γη». Κάποιοι αστειεύονται ότι η συλλογική ονομασία για αυτό το θηλαστικό θα έπρεπε να είναι «διαλογισμός», τόσο ζεν είναι η αύρα τους.

Σε μια εποχή που οι άνθρωποι μιλούν για συνεχώς αυξανόμενο άγχος και εξάντληση, η ατάραχη συμπεριφορά αυτών των ζώων είναι σχεδόν φιλόδοξη. Χαλαρώνοντας στις πισίνες τους, τα καπιμπάρα θυμίζουν στους αγχωμένους ανθρώπους να ακολουθούν τη ροή.