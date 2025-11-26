magazin
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
26 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι Ρέντφορντ, άσκησε δριμεία κριτική στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που μοιράζονται αφιερώματα που έχουν δημιουργηθεί με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αφορούν τον θάνατο του πατέρα της, ο οποίος έφυγε από την ζωή τον Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζοντάς τα «προϊόν φαντασίας».

Η Ρέντφορντ μοιράστηκε μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την «συγκλονιστική αγάπη και υποστήριξή τους», προσθέτοντας: «Είναι σαφές ότι σήμαινε πολλά για τόσους ανθρώπους, και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι η οικογένειά μου είναι συγκινημένη από την πληθώρα ιστοριών και αφιερωμάτων από όλες τις γωνιές του πλανήτη».

«Προϊόν φαντασίας»

Στην μακροσκελή ανάρτηση της, η κόρη του αείμνηστου ηθοποιού Ρόμπερτ Ρέντφορντ, θέλησε να σταθεί σε κάτι, το οποίο χαρακτήρισε «πρόκληση».

«Υπήρξαν πολλές AI εκδοχές κηδειών, αφιερωμάτων και αποσπασμάτων με μέλη της οικογένειάς μου που είναι προϊόν φαντασίας. Οι αναπαραστάσεις του πατέρα μου, ο οποίος σαφώς δεν έχει λόγο, και οι απεικονίσεις της οικογένειάς μου που δεν παρουσιάζουν κανέναν με θετικό τρόπο είναι ιδιαίτερα προκλητικές σε μια δύσκολη περίοδο», υποστήριξε.

Η Ρέντφορντ είπε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κηδεία και ότι εξακολουθεί να σχεδιάζεται ένα μνημόσυνο για τον πατέρα της, λέγοντας: «Κάθε οικογένεια πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θρηνήσει, να εκπροσωπήσει το άτομο που έχασε και να αποτίσει φόρο τιμής με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στις αξίες και την κουλτούρα της οικογένειας».

«Ελπίζω η τεχνητή νοημοσύνη να διατηρηθεί στο πεδίο της διαφανούς χρήσης, όπου ανήκει. Υπάρχουν πολλά στοιχεία της που δημιουργήθηκαν με καλή πρόθεση. Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Guardian

