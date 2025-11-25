Χανιά: Στη ΜΕΘ 48χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Στην εντατική νοσηλεύεται μία 48χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Χανιά
Θύμα σοβαρού τροχαίου έπεσε μία 48χρονη στα Χανιά, το απόγευμα της Δευτέρας, όπου τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή.
Το ατύχημα στα Χανιά
Το τροχαίο στα Χανιά έγινε στην παλαιά εθνική οδό στον δρόμο προς Καλουδιανά όταν η 48χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους περαστικούς να ειδοποιούν τις αρχές. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος και παρέλαβε την άτυχη γυναίκα μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο Χανίων.
Οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με αποτέλεσμα να την διασωληνώνουν και να την μεταφέρουν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
Η Τροχαία Χανίων ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.
