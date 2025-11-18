Οδηγός νταλίκας παρέσυρε και εγκατέλειψε ζευγάρι - Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 18 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, στον δρόμο προς Καβάλα.

Το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε έναν άνδρα ο οποίος ήταν πεζός καθώς είχε ακινητοποιηθεί το όχημά του λόγω μηχανικής βλάβης ενώ στο όχημα βρισκόταν και η σύζυγός του.

Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίο και αναζητείται από τις Αρχές.