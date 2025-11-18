Οδηγός νταλίκας παρέσυρε και εγκατέλειψε ζευγάρι - Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: Οδηγός νταλίκας παρέσυρε και εγκατέλειψε ζευγάρι
Τροχαίο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου οδηγός νταλίκας παρέσυρε και εγκατέλειψε ζευγάρι
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 18 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, στον δρόμο προς Καβάλα.
Το ατύχημα στη Θεσσαλονίκη
Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε έναν άνδρα ο οποίος ήταν πεζός καθώς είχε ακινητοποιηθεί το όχημά του λόγω μηχανικής βλάβης ενώ στο όχημα βρισκόταν και η σύζυγός του.
Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίο και αναζητείται από τις Αρχές.
