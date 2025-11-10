Σύγκρουση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού με μοτοσυκλέτα στη Λένορμαν – Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός της μηχανής
Σύμφωνα με την Hellenic Train οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους
- Θρήνος στην Αλεξανδρούπολη: 18χρονη φοιτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της
- «Μας πήραν χαμπάρι ότι κλέβουμε…», διάλογοι «φωτιά» των ρασοφόρων – Πώς «έστησε» την εκκλησία στη Λιοσίων ο 46χρονος
- Τραγωδία στη Βρετανία: 13χρονος αυτοκτόνησε μετά από bullying αφού αποκάλυψε ότι είχε σχέση με αγόρι
- Καταγγελία για σύλληψη 13χρονου μαθητή στου Γκύζη: «Κρατήθηκε όλη τη νύχτα σε κελί» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Σύγκρουση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ στην οδό Λένορμαν στην Αθήνα χωρίς ευτυχώς να έχουν αναφερθεί τραυματίες.
Σύμφωνα με την Hellenic Train το τροχαίο σημειώθηκε σε φυλασσόμενη διάβαση που παραβίασε το δίκυκλο. Μάλιστα ο οδηγός της μηχανής εγκατάλειψε το σημείο.
Οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους.
Η ανακοίνωση της Hellenic Train:
«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 19:50, η αμαξοστοιχία 1328, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο, προσέκρουσε σε δίκυκλο όχημα το οποίο παραβίασε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, στην οδό Λένορμαν, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών – Σταθμό Λαρίσης.
Οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους. Ο οδηγός του δικύκλου, που παρέβη τη σήμανση, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.
Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής από την Αστυνομία, η οποία έφθασε στις 20:21, και στη συνέχεια αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train ενημέρωνε τους επιβάτες για κάθε εξέλιξη.
Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».
- «Τους είπαμε τα πάντα» – Ο Γουίλιαμ για τη γονεϊκότητα μετά τον καρκίνο της Κέιτ, το φόβο για την τεχνολογία και την Νταϊάνα
- Γιατί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη δεν είναι ένα «μονολιθικό» φαινόμενο
- Η κλιματική αλλαγή σκοτώνει «αθόρυβα» τους ανθρώπους – Κρίσιμο ζήτημα η προστασία της υγείας
- Τένις: Σοκ στα ATP Finals του Τορίνο, πέθαναν δύο θεατές!
- Καραμπόλα πέντε οχημάτων με εφτά τραυματίες στη Θεσσαλονίκη
- COP30: Η σύνοδος για το κλίμα ξεκίνησε – Εκκλήσεις για συνεργασία και αποφασιστική δράση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις