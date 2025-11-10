Σύγκρουση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού με μοτοσυκλέτα στη Λένορμαν – Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός της μηχανής

Σύγκρουση αμαξοστοιχίας του Προαστιακού με μοτοσυκλέτα σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ στην οδό Λένορμαν στην Αθήνα χωρίς ευτυχώς να έχουν αναφερθεί τραυματίες.

Σύμφωνα με την Hellenic Train το τροχαίο σημειώθηκε σε φυλασσόμενη διάβαση που παραβίασε το δίκυκλο. Μάλιστα ο οδηγός της μηχανής εγκατάλειψε το σημείο.

Οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 19:50, η αμαξοστοιχία 1328, που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο, προσέκρουσε σε δίκυκλο όχημα το οποίο παραβίασε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, στην οδό Λένορμαν, κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών – Σταθμό Λαρίσης.

Οι 53 επιβάτες και το προσωπικό της αμαξοστοιχίας είναι καλά στην υγεία τους. Ο οδηγός του δικύκλου, που παρέβη τη σήμανση, εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά το περιστατικό.

Η αμαξοστοιχία παρέμεινε ακινητοποιημένη έως την ολοκλήρωση της αυτοψίας και της καταγραφής από την Αστυνομία, η οποία έφθασε στις 20:21, και στη συνέχεια αναχώρησε με καθυστέρηση 44 λεπτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train ενημέρωνε τους επιβάτες για κάθε εξέλιξη.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».