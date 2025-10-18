Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο
Το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο - Η ανακοίνωση της Hellenic Train
H αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.
Με λεωφορείο
Παράλληλα, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.
Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.
- Φούλαμ – Άρσεναλ 0-1: Ο Τροσάρ την έστειλε στην κορυφή
- Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις!
- Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρήκτη που «ξάφριζε» καταστήματα και γραφεία στο Κολωνάκι
- Δασμοί Τραμπ: Ο παγκόσμιος κινηματογράφος αγνοεί τις νέες απειλές
- Όταν η τέχνη επιμένει να ανθίζει στα χαλάσματα: Καλλιτέχνες και αρχαιολόγοι στη Γάζα για τη ζωή μετά την εκεχειρία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις