Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο

H αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Με λεωφορείο

Παράλληλα, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.