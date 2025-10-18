Ταλαιπωρία περίμενε τους 144 επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 51 της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, καθώς στις 07:45 το πρωί το τρένο ακινητοποιήθηκε έξω από τον σταθμό του Λιτόχωρου λόγω βλάβης.

«Η μία μηχανή θα αντικατασταθεί στη Λάρισα και η αμαξοστοιχία να συνεχίσει προς τον τελικό της προορισμό»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, επρόκειτο για τεχνική βλάβη σε μία από τις μηχανές έλξης, η αποκατάσταση της οποίας δεν κατέστη εφικτή επί τόπου παρά τις προσπάθειες του τεχνικού προσωπικού.

Ως εκ τούτου, «αποφασίστηκε η αποσύνδεση της μηχανής που παρουσίασε το πρόβλημα στον σταθμό του Λιτοχώρου, και η αμαξοστοιχία συνέχισε την πορεία της έως τη Λάρισα με τη δεύτερη μηχανή. Στη Λάρισα αναμένεται να αντικατασταθεί η μηχανή και η αμαξοστοιχία να συνεχίσει το ταξίδι της προς τον τελικό της προορισμό».

Η Hellenic Train επισημαίνει ότι διερευνά τα αίτια της βλάβης στο τρένο και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Πώς μπορούν να αποζημιωθούν οι επιβάτες

Η εταιρεία ενημερώνει στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω.

Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων που έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε εκδοτήριο σταθμού για την αποζημίωση.