Φθιώτιδα: Βλάβη στην τηλεδιοίκηση ακινητοποίησε τρένο για πάνω από μιάμιση ώρα στην Τιροθέα
Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε από την Τιροθέα στη Φθιώτιδα για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train
- Αγάπη μου... συρρίκνωσα τη συσκευασία - Όταν τα προϊόντα μικραίνουν αλλά οι τιμές αυξάνονται
- Το επόμενο βήμα της Chevron στην Ελλάδα - Τι σηματοδοτεί η κύρωση της συμφωνίας
- Ρέιμοντ Κρουζ: Ο Τούκο Σαλαμάνκα του Breaking Bad συνελήφθη αφού φέρεται να ψέκασε γυναίκες με το λάστιχο του κήπου του
- Αρκάς: Χρόνια πολλά στις Σταυρούλες και στους Σταύρους
Στις 7:00 το πρωί στην Τιροθέα ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 521 της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα, λόγω βλάβης στο σύστημα της τηλεδιοίκησης στο τμήμα Δαύλεια- Σφίγγα.
Το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα όταν ακινητοποιήθηκε
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, τεχνικό προσωπικό του Διαχειριστή Υποδομής (κλειδούχος) μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών.
«Η εταιρεία έλαβε άμεσα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος, δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των 34 επιβατών του συρμού. Το προσωπικό της αμαξοστοιχίας πραγματοποίησε ενημερωτικές ανακοινώσεις, ενώ προσφέρθηκαν νερά στους επιβάτες κατά τη διάρκεια της αναμονής» προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.
Τι ισχύει για καταβολή αποζημίωσης
Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:
– Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.
Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:
– είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.
– είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.
- Λένα Σαμαρά: Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της
- Η εξαιρετική εμφάνιση του Χολ στο φιλικό με τη Μονακό – Τι προσφέρει ο Αμερικανός στον Ολυμπιακό
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [14.09 – 20.09.2025]
- Μετρό: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ – Αναλυτικά τα δρομολόγια
- Ισπανία: Ένας νεκρός και 25 τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη
- Χαλκίδα: Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό 33χρονο οδηγό μοτοσικλέτας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις