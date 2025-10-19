Πάτρα: Δεν κατέβαιναν οι μπάρες του τρένου γιατί είχαν παρκάρει ΙΧ

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα, έπειτα από ενημέρωση για σταθμευμένο όχημα που είχε αφεθεί σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, δίπλα στις γραμμές του τρένου, εμποδίζοντας τη λειτουργία των προστατευτικών μπαρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σταθμάρχης του ΟΣΕ επικοινώνησε άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία, αναφέροντας ότι ένα ΙΧ είχε σταθμεύσει επί της οδού Βορείου Ηπείρου, σε τέτοιο σημείο ώστε να μην μπορούν να κατέβουν οι μπάρες ασφαλείας της διάβασης.

Το γεγονός δημιουργούσε άμεσο κίνδυνο για διερχόμενα οχήματα, καθώς ο συρμός θα περνούσε χωρίς την απαραίτητη σήμανση.

Ειδοποιήθηκε η ΕΛ.ΑΣ.

Άνδρες της Άμεσης Δράσης έσπευσαν στο σημείο με περιπολικό, προκειμένου να απομακρύνουν το όχημα και να αποκαταστήσουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της διάβασης.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη του οχήματος, ενώ δεν αποκλείεται και η διοικητική του δίωξη για έκθεση σε κίνδυνο.

Το περιστατικό φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επικινδυνότητα, όπως οι σιδηροδρομικές διαβάσεις.