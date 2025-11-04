Ακινητοποιήθηκε δύο φορές τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο «Θεσσαλονίκη – Αθήνα» – Πάνω από 2 ώρες καθυστέρηση

Ταλαιπωρία για 150 επιβάτες τρένου το πρωί της Τρίτης, καθώς ακινητοποιήθηκε αρχικά στον σταθμό της Κατερίνης, λόγω τεχνικής βλάβης, η οποία αντιμετωπίστηκε προσωρινά από το προσωπικό της Hellenic Train, επιτρέποντας την επανεκκίνησή της με καθυστέρηση. Ωστόσο, στη συνέχεια της διαδρομής, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε εκ νέου, στις 8:10 το πρωί, στον σταθμό της Λεπτοκαρυάς.

Μάλιστα από την ακινητοποίηση επηρεάστηκαν και τα δρομολόγια άλλων δύο τρένων που καθυστέρησαν για 69 και 45 λεπτά.

Σύμφωνα με τη Hellenic Train, η αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα συνέχισε το δρομολόγιό της με άλλη μηχανή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 51 (Θεσσαλονίκη – Αθήνα), με 150 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε αρχικά στον σταθμό της Κατερίνης, λόγω τεχνικής βλάβης, η οποία αντιμετωπίστηκε προσωρινά από το προσωπικό της Hellenic Train, επιτρέποντας την επανεκκίνησή της με καθυστέρηση. Ωστόσο, στη συνέχεια της διαδρομής, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε εκ νέου στις 8:10 στον σταθμό της Λεπτοκαρυάς.

Άμεσα αναχώρησε από τη Λάρισα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να αντικαταστήσει τη μηχανή της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας.

Με παρέμβαση του Διαχειριστή Υποδομής εστάλη προσωπικό ελιγμών στους Σταθμούς Λεπτοκαρυάς και Νέων Πόρων, προκειμένου να προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας.

Η αμαξοστοιχία IC51 αναχώρησε από την Λεπτοκαρυά με 143 λεπτά καθυστέρησης, ενώ 8 επιβάτες επέλεξαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με λεωφορείο που είχε ήδη δρομολογήσει η Hellenic Train για την εξυπηρέτησή τους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, πραγματοποιώντας συνεχείς ενημερώσεις για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ.

Λόγω της ακινητοποίησης της αμαξοστοιχίας IC51 σε μονής γραμμής κυκλοφορίας στο τμήμα Λιτόχωρο – Νέοι Πόροι, όπου εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης της υποδομής, επηρεάστηκαν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) και 1593 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα). Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία 1592 παρέμεινε στους Νέους Πόρους για 69 λεπτά, ενώ η 1593 στο Λιτόχωρο για 45 λεπτά».

Αποζημιώσεις

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% αυτής, εάν η καθυστέρηση είναι 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

-Μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια, εφόσον τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά

-Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) «μπορούν είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο σταθμού για την αποζημίωσή τους είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου» διευκρινίζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.