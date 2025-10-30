Εύβοια: 31χρονος με μηχανή παρέσυρε παιδί και το εγκατέλειψε – Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα
Μετά από αναζητήσεις οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού της μηχανής - Η υγεία του παιδιού δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο
Σοκ έχει προκαλέσει στη Χαλκίδα το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην οδό Χαϊνά, όταν ένα μηχανάκι παρέσυρε ένα μικρό παιδάκι και στη συνέχεια ο οδηγός το εγκατέλειψε και εξαφανίστηκε.
Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών στο evima.gr, το μηχανάκι χτύπησε το παιδάκι την ώρα που περνούσε τον δρόμο, προκαλώντας πανικό σε περαστικούς και κατοίκους της περιοχής.
Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
Συνελήφθη ο οδηγός
Μετά από αναζητήσεις οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού της μηχανής. Πρόκειται για άνδρα Αλβανικής καταγωγής γεννημένος 1994 και μετά από έλεγχο προέκυψε ότι ο συλληφθείς οδηγούσε χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης.
Σε βάρος του 31χρονου σχηματίζεται δικογραφία για παράσυρση πεζού, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς δίπλωμα. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση η υγεία του παιδιού δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.
