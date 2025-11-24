Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, κοντά σε σχολείο στην Εύβοια, με αποτέλεσμα μία γυναίκα που περπατούσε μαζί με τον γιο της να παρασυρθεί από όχημα.

Το ατύχημα στην Εύβοια

Συγκεκριμένα, περίπου 500 μέτρα πριν από Δημοτικό Σχολείο, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Καράμπαμπα, μητέρα που περπατούσε μαζί με τον 10χρονο γιο της χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η γυναίκα κινούνταν μαζί με το παιδί της στην άκρη του δρόμου, καθώς δεν υπάρχουν πεζοδρόμια στην πορεία προς το σχολείο, όπου το αυτοκίνητο την παρέσυρε και την έριξε στο έδαφος, σύμφωνα με το evima.

Ο οδηγός σταμάτησε αμέσως, ενώ περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν. Την ίδια στιγμή, από το σημείο περνούσε γιατρός, ο οποίος έσπευσε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στη μητέρα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Το 10χρονο παιδί, εμφανώς σοκαρισμένο από το περιστατικό, μεταφέρθηκε με τη βοήθεια άλλης μητέρας στο σχολείο, ενώ ενημερώθηκε και ο πατέρας.