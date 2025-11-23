Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μαθητών έξω από σχολείο – Τρεις συλλήψεις
Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολικό συγκρότημα στο Νέο Ηράκλειο - Μαχαίρι 14 εκατοστών βρέθηκε στην τσάντα 16χρονου - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι δύο ανήλικοι
Συμπλοκή ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου έξω από σχολικό συγκρότημα, στην οδό Πεύκων στο Νέο Ηράκλειο.
Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, ενώ ένας από τους ανήλικους είχε στην κατοχή του και πτυσσόμενο μαχαίρι.
Σύμφωνα με τo ERTnews ομάδα μαθητών από το ίδιο σχολείο, ήρθαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή και συνεπλάκησαν.
Κάλεσαν την αστυνομία
Αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ανέφερε για συμπλοκή ανηλίκων με ξυλοδαρμό.
Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ όταν έφτασαν στο σημείο δεν βρήκαν, τους μαθητές οι οποίοι είχαν διαφύγει προς διάφορες κατευθύνσεις.
Εντοπίστηκαν 3 ανήλικοι
Αξιοποιώντας οπτικό υλικό, αναγνώρισαν κάποια από τα ανήλικα που συμμετείχαν στο επεισόδιο καθώς είχαν απασχολήσει και άλλες φορές, και μετά από αναζητήσεις εντόπισαν στη συμβολή των οδών Πεύκων και Ρόδων, τρεις 16χρονους, δύο Έλληνες και έναν αλλοδαπό.
Στην τσάντα ενός 16χρονου( Έλληνα) βρήκαν ένα μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών, ενώ οι άλλοι δύο ομολόγησαν πως συμμετείχαν στο επεισόδιο.
Οι τρεις μαθητές συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ν. Ηρακλείου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.
Στη δικογραφία κατηγορούμενοι είναι άλλοι δύο ανήλικοι που επίσης συμμετείχαν στο επεισόδιο.
