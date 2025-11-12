Στο Παίδων 15χρονος μαθητής μετά από επίθεση αγνώστων εντός σχολείου στον Άλιμο

Σοβαρή επίθεση δέχθηκε ένας μαθητής το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο στον Άλιμο. Όπως έγινε γνωστό, δύο εξωσχολικά άτομα εισέβαλαν στον χώρο και ξυλοκόπησαν τον 15χρονο, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό στον Άλιμο

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το 15χρονο θύμα δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ιατρική περίθαλψη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον μαθητή στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μετά την εξέτασή του, η μητέρα του υπέγραψε για να λάβει εξιτήριο.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και αναζητούν τους δράστες.