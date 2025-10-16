Σοκαριστικό βίντεο από επίθεση 17χρονης σε μαθήτρια έξω από σχολείο – «Η τρίτη φορά που συνέβη», είπε η μητέρα

Μία ακόμη υπόθεση ξυλοδαρμού ανήλικης έγινε γνωστή, με σοκαριστικό βίντεο να δείχνει το βίαιο περιστατικό. Πιο συγκεκριμένα, μία 13χρονη δέχθηκε άγρια επίθεση από 17χρονη, κοντά στο σχολείο της, με την παρέα της να βιντεοσκοπεί όσα συνέβησαν.

Η μητέρα του κοριτσιού έδωσε περισσότερες πληροφορίες, μιλώντας στο MEGA.

Ο διάλογος κατά την ώρα του βίαιου περιστατικού

-Θέλω να φύγω.

-Ρε πες μου ότι έλεγες μ… και θα φύγεις να πας στην ευχή της Παναγίας.

-Φτάνει, φτάνει! Ξεκουμπίσου όπως είσαι!

-Θέλω λόγο! Πάμε πάλι… Ένα, δύο…

-Δεν ξέρω…

-Δεν ξέρεις; Δεν ξέρεις; Δεν ξέρεις;

-Μπορώ να φύγω τώρα;

Ξέσπασε η μητέρα της μαθήτριας

«Ζητούσε συνέχεια να φύγει, επί της ουσίας την κρατούσαν με το έτσι θέλω εκεί, την κρατούσε και όμηρο με το έτσι θέλω», λέει η μητέρα της στο MEGA.

Όπως λέει η μητέρα της 13χρονης, το παιδί επέστρεψε στο σπίτι τρομοκρατημένο και δεν είπε κουβέντα σε κανέναν.

«Να έχω ένα παιδί ξυλοκοπημένο στο σπίτι και να μη μου έχει πει τίποτα για την περιπέτεια που πέρασε; Ήταν οργανωμένο ότι θα την χτυπήσουνε γιατί σκοπός της κοπέλας ήταν να δείξουν (το βίντεο) στους συνομήλικους. Το έστειλε παντού στους φίλους της, σε μία ομαδική που είχε».

Ακόμη, όμως, και μετά την επίθεση, η 17χρονη συνέχισε τις απειλές, με ηχητικά μηνύματα που έστελνε στην 13χρονη. Το ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA είναι ενδεικτικό για τον εφιάλτη που βίωνε η νεαρή μαθήτρια.

«Εγώ δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου, ό,τι και να λες πήγαινε λέγε ό,τι θέλεις, ό,τι θες. Εάν μάθω όμως ότι μαθεύτηκε, σε έχω ξεφτιλίσει, μόνο αυτό έχω να σου πω».

«Εδώ και τρία χρόνια, από τα 11 της, με την εισαγωγή της στο Γυμνάσιο, την κόρη μου την κακοποιεί, την έβλεπε στην πλατεία τα απογεύματα, τα καλοκαίρια, την έφτυνε μέσα στα μούτρα, την χλεύαζε, την χτύπαγε μπουνιές μπροστά στον κόσμο συστηματικά, αυτή ήταν η τρίτη φορά που την ξυλοκόπησε», προσθέτει η μητέρα της.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 17χρονη και τους γονείς των ανήλικων κοριτσιών που ήταν μπροστά στην επίθεση για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.