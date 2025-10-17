Ελεύθερος ο 12χρονος που απείλησε συμμαθητή του με σουγιά στον Βόλο

Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 12χρονος μαθητής που κατηγορείται ότι προέταξε σουγιά σε συμμαθητή του, ζητώντας του τα χρήματα που κουβαλούσε μαζί του, το πρωί της Τετάρτης, σε Γυμνάσιο του Βόλου.

Τι προτάθηκε για τον ανήλικο που απείλησε με σουγιά μαθητή

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο και προκάλεσε έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Η υπόθεση παραπέμπεται στο Δικαστήριο Ανηλίκων, όπου θα εξεταστούν τα πραγματικά περιστατικά και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το επεισόδιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παράλληλα, η Εισαγγελέας Ανηλίκων, με στόχο τη στήριξη και καθοδήγηση του παιδιού, προτείνει την ένταξή του σε πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης. Το παιδί στην απολογία του επέμενε ότι το έκανε «για πλάκα».