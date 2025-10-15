Έναν εφιάλτη έζησε ανήλικος στον Βόλο, όταν 12χρονος συμμαθητής του τον απείλησε με σουγιά για να του πάρει τα χρήματά του. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη, σε Γυμνάσιο.

Το περιστατικό στον Βόλο

Το συμβάν σημειώθηκε στο προαύλιο του σχολείου, νωρίς το πρωί, την ώρα που μαθητές και καθηγητές ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για εκδρομή. Ο 12χρονος, όπως έγινε γνωστό, έβγαλε από την τσέπη του έναν σουγιά και απείλησε να τραυματίσει τον συμμαθητή του, αν δεν του δώσει τα λεφτά που είχε πάρει από τους γονείς του εκείνη τη μέρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του gegonota.news.

Ο μαθητής που δέχτηκε την απειλή ενημέρωσε άμεσα τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος κάλεσε τους αστυνομικούς που επενέβησαν άμεσα και οδήγησαν τον 12χρονο ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος ισχυρίζεται πως το έπραξε για πλάκα, ενώ το μαχαίρι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το είχε προμηθευτεί μαζί με φίλους του, με βάση τις πληροφορίες του δημοσιεύματος.

Σε βάρος του 12χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ληστείας που αποτελεί κακούργημα, όπως και για οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή, απ’ όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.