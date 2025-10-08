Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα – Στο νοσοκομείο οι δύο μαθητές

Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό με ανήλικους σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στις 1:30 στην Tρίπολη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά δύο 13χρονοι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο τους, στο ύψος της οδού Καλαβρύτων διαπληκτίστηκαν αρχικά μεταξύ τους, τσακώθηκαν και πάνω στον καυγά ο ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι, με το οποίο τραυματίστηκαν τελικά και οι δύο.

Στο νοσοκομείο

Οι δύο ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο τραυματισμός τους.

Ο ένας εξ αυτών έφερε τραύματα στο χέρι, ενώ ο άλλος είχε μαχαιριές στην τραχηλική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των παιδιών κι ο ένας συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών προκειμένου να χειρουργηθεί.

Βρέθηκε το μαχαίρι – Δικογραφία σε βάρος των γονιών

Η αστυνομία που επιλήφθηκε του συμβάντος έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο 13χρονων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ έχει βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα Δίωξης κι Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.