08.10.2025 | 23:35
Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα - Στο νοσοκομείο δύο μαθητές
08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
08.10.2025 | 23:05
Μεσολόγγι: Άγνωστοι πυροβόλησαν μπουλντόζα της Περιφέρειας
Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα – Στο νοσοκομείο οι δύο μαθητές
Ελλάδα 08 Οκτωβρίου 2025 | 23:35

Τρίπολη: Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα – Στο νοσοκομείο οι δύο μαθητές

Οι δύο ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο στην Τρίπολη ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο ο ένας να μεταφερθεί στην Αθήνα και να χειρουργηθεί

Spotlight

Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό με ανήλικους σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στις 1:30 στην Tρίπολη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά δύο 13χρονοι μαθητές φεύγοντας από το σχολείο τους, στο ύψος της οδού Καλαβρύτων διαπληκτίστηκαν αρχικά μεταξύ τους, τσακώθηκαν και πάνω στον καυγά ο ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι, με το οποίο τραυματίστηκαν τελικά και οι δύο.

Στο νοσοκομείο

Οι δύο ανήλικοι μαθητές μεταφέρθηκαν στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο τραυματισμός τους.

Ο ένας εξ αυτών έφερε τραύματα στο χέρι, ενώ ο άλλος είχε μαχαιριές στην τραχηλική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή των παιδιών κι ο ένας συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Παναρκαδικό νοσοκομείο, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών προκειμένου να χειρουργηθεί.

Βρέθηκε το μαχαίρι – Δικογραφία σε βάρος των γονιών

Η αστυνομία που επιλήφθηκε του συμβάντος έχει σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των γονιών και των δύο 13χρονων, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, ενώ έχει βρεθεί και κατασχεθεί το μαχαίρι με το οποίο τραυματίστηκαν οι ανήλικοι.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα Δίωξης κι Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Stream newspaper
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
Διαδραστικός χάρτης 08.10.25

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια

Το 35% των περιφερειών της ΕΕ πέτυχε τον στόχο του μπλοκ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαδραστικός χάρτης με τις περιφέρειες που διέπρεψαν και με αυτές που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μιχαλακοπούλου: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ
Μιχαλακοπούλου 08.10.25

Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ

Σε κυκλώματα της νύχτας που εκβιάζουν και πουλάνε προστασία, στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη χθεσινή βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Το «ευχαριστώ» του Πάνου Ρούτσι: «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη» – Αποχώρησε από το Σύνταγμα
Ελλάδα 08.10.25

Το «ευχαριστώ» του Πάνου Ρούτσι: «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη» – Αποχώρησε από το Σύνταγμα

«Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μια οικογένεια τεράστια, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, συνεχίζουμε μέχρι τέλους» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ελλάδα 08.10.25

Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό
Ελλάδα 08.10.25

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό

Σύμφωνα με την προκαταρκτική στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν
Πόλεμος και επιδημίες 09.10.25

ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν

Η επιδημία Έμπολα υποχωρεί από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, όμως οι ελλείψεις σε φάρμακα είναι τεράστιες.

Σύνταξη
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα
«Είναι παράνομο» 08.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο [προς τη Γάζα] ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ», γράφει η Björk.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Ελευθερία του Τύπου 08.10.25

Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία

Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα των συνεχιζόμενων και επιδεινούμενων απειλών κατά των δημοσιογράφων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας
13ωρο 08.10.25

Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας

Πάνω από 45 προτάσεις φορέων και πολιτών ενσωματώθηκαν στο εργασιακό νομοσχέδιο είπε η υπουργός Εργασίας. Πάντως οι εκπρόσωποι των εργαζομενων που τοποθετήθηκαν στη Βουλή ήταν όλοι αρνητικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως
Γυρίσματα στο «σκοτάδι» 08.10.25

Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως

Τα γυρίσματα της επερχόμενης σειράς Χάρι Πότερ πραγματοποιούνται υπό αυστηρό απόρρητο. Το πρότζεκτ χρησιμοποιεί κωδικές ονομασίες όπως Dark Train και Brown Cat, ενώ τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται

Σύνταξη
Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μ. Ανατολή το Σαββατοκύριακο – NΥT: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό
Ραγδαίες εξελίξεις 08.10.25

Έτοιμος να πάει στη Μ. Ανατολή δηλώνει ο Τραμπ, για «ναι» της Χαμάς σε μερικό αφοπλισμό μιλούν οι NYT

Αρκετοί Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η Χαμάς θα πειστεί να αφοπλιστεί μερικώς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσαν τρεις πηγές στους New York Times.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
Βίντεο 08.10.25

Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε κατάθλιψη καθώς συνειδητοποιούσε πως η μητρότητα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
Διαδραστικός χάρτης 08.10.25

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια

Το 35% των περιφερειών της ΕΕ πέτυχε τον στόχο του μπλοκ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαδραστικός χάρτης με τις περιφέρειες που διέπρεψαν και με αυτές που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

