Μόλις μία ημέρα μετά την άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητών ΕΠΑΛ και γενικού Λυκείου στο Περιστέρι, ένα νέο περιστατικό βίας ανηλίκων αναστάτωσε αυτή τη φορά την Κυψέλη.

Οι δύο τραυματίες ανήλικοι που συμμετείχαν στη συμπλοκή έφεραν χτυπήματα στο πρόσωπο και στο σώμα

Συγκεκριμένα, στις 8 και μισή το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Καυκάσου συνεπλάκησαν 25 με 30 άτομα, μεταξύ των οποίων και ανήλικα παιδιά. Από την άγρια συμπλοκή τραυματίστηκαν δύο ανήλικοι 13 και 15 ετών αντιστοίχως.

Η αιτία της συμπλοκής παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν στην περιοχή και εντόπισαν έναν 15χρονο και έναν 13χρονο, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τα θύματα και στη συνέχεια συνελήφθησαν.

Επίσης, συνελήφθη ακόμα ένας ανήλικος 13 ετών για απείθεια, καθώς επίσης και ένας 15χρονος επειδή στην κατοχή του βρέθηκε ένα tazer.

Εις βάρος των δύο ανήλικων θυμάτων ασκήθηκε σωματική βία και έφεραν χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα. Οι ίδιοι – σύμφωνα με την Αστυνομία – δεν θέλησαν να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο.

Σοκάρουν τα στοιχεία για τη βία ανηλίκων

Σύμφωνα με τα στατιστικά της ΕΛ.ΑΣ., το πρώτο οκτάμηνο του 2025 ο αριθμός των ανηλίκων που έχουν συλληφθεί έφτασε τους 6.207. Η έξαρση των περιστατικών έχει παράλληλα εκτοξεύσει και τις συλλήψεις γονέων για το αδίκημα της παραμέλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025 έχουν καταγραφεί 1.400 συλλήψεις γονέων – δηλαδή περίπου έξι συλλήψεις την ημέρα. Από αυτούς οι επτά οδηγήθηκαν στη φυλακή, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. και των υπευθύνων της σωφρονιστικής πολιτικής που είναι μέχρι σήμερα γνωστά.

Από τους 6.207 ανηλίκους που έχουν συλληφθεί, οι 560 κατηγορούνται για κλοπές και οι 350 για βίαιες επιθέσεις, ενώ έχουν οδηγηθεί στη φυλακή 170 ανήλικοι.