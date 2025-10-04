Περιστέρι: Βίντεο από την άγρια συμπλοκή μαθητών με τούβλα και σκουπόξυλα
Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν και 3 καθηγητές οι οποίοι προσπάθησαν να χωρίσουν τους μαθητές
Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητών ΕΠΑΛ και γενικού Λυκείου που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου, στο Περιστέρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 11:30 το πρωί όταν περίπου 15 μαθητές του τοπικού ΕΠΑΛ φέρεται να έριξαν τούβλα προς το σχολείο και επιτέθηκαν σε μαθητές του Λυκείου στο Περιστέρι, χρησιμοποιώντας καδρόνια και λοστούς.
Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις καθηγητές που προσπάθησαν να σταματήσουν τους επιτιθέμενους.
Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό και τις συνθήκες που συνέβη του βρίσκεται σε εξέλιξη.
Για τη νέα αυτή άγρια συμπλοκή μίλησε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμος Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, τονίζοντας: «Όταν μιλάμε για ανήλικους και ιδιαίτερα για αρκετά μικρές ηλικίες κάτω των 15 ετών, προφανώς και τον πρώτο λόγο και την ευθύνη της συμπεριφοράς των παιδιών έχουν οι γονείς.
Στο συγκεκριμένο περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία από καθηγητές ότι μια ομάδα ατόμων προσέγγισε τους μαθητές ενός άλλου σχολείου. Μάλιστα τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, δύο καθηγητές, χωρίς να γνωρίζουν για ποιον λόγο ακριβώς προκλήθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό, δεν επιθυμούσαν κάτι περαιτέρω από την αστυνομία. Δεν επιθυμούσαν να καταθέσουν για την ποινική δίωξη των δραστών.
Φυσικά όμως και σχηματίζεται δικογραφία από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ώστε να ταυτοποιηθούν οι δράστες και αυτής της επίθεσης».
