Συμπλοκή μεταξύ μαθητών ΕΠΑΛ και γενικού Λυκείου σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου, στο Περιστέρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 11:30, όταν 15 άτομα κρατώντας σκουπόξυλα και άλλα αντικείμενα, προσέγγισαν Λύκειο του Περιστερίου, πέταξαν ένα τούβλο προς το σημείο και στη συνέχεια επιτέθηκαν στους μαθητές.

Τραυματίστηκαν καθηγητές

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις καθηγητές που προσπάθησαν να σταματήσουν τους επιτιθέμενους.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό και τις συνθήκες που συνέβη του βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί προσαγωγές ατόμων.