Στη Λαμία στα χέρια ήρθαν ανήλικα κορίτσια λόγω διαφορών που υπήρχαν μεταξύ τους, το βράδυ του Σαββάτου, 4 Οκτωβρίου.

Το περιστατικό στη Λαμία

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 21:00, σύμφωνα με το LamiaReport, και ενεπλάκησαν δύο παρέες κοριτσιών που φέρεται να είχαν «διαδικτυακές» διαφορές, τις οποίες αποφάσισαν να λύσουν διά ζώσης.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σταμάτησε για λίγο μέχρι και η κυκλοφορία, καθώς οι διερχόμενοι οδηγοί εξεπλάγησαν με το θέαμα. Τέσσερα, τουλάχιστον, κορίτσια πιάστηκαν μαλλί με μαλλί και σε κάποια στιγμή τα δύο κατάφεραν να σύρουν από τα μαλλιά ένα τρίτο κορίτσι το οποίο και το πέταξαν με δύναμη στο πεζοδρόμιο στην αρχή της οδού Σκληβανιώτη.

Ευτυχώς αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο και μάλιστα προσήγαγαν τα τρία από αυτά – το τέταρτο κορίτσι πρόλαβε και εξαφανίστηκε – ηλικίας από 14 έως 16 ετών, στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ίδιου ειδησεογραφικού μέσου, εκεί κλήθηκαν και οι γονείς τους, που εφόσον δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, δε θέλησαν να δοθεί συνέχεια.