Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του

Στον Ανακριτή Τρίπολης βρέθηκε σήμερα ο 13χρονος που ενεπλάκη στο άγριο επεισόδιο με τα μαχαιρώματα που είχε ως αποτέλεσμα ο συμμαθητής του να νοσηλεύεται στην εντατική.

Μετά την απολογία του ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα θα πρέπει δυο φορές το μήνα να δίνει το παρών σε αστυνομικό τμήμα και παράλληλα να τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.

Με δεμένο το χέρι

Ο μικρός μαθητής οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Τρίπολης συνοδευόμενος από τον πατέρα του ενώ ήταν εμφανή τα τραύματα από το αιματηρό επεισόδιο αφού το χέρι του ήταν δεμένο με επιδέσμους.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκανε δηλώσεις ο δικηγόρος της οικογένειας του 13χρονο Θέμης Πλακοκέφαλος, ο οποίος μεταξύ άλλων εξέφρασε τη συγγνώμη των εντολέων του στην οικογένεια του μαθητή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Συγγνώμη στην οικογένεια του άλλου μαθητή

«Θα ήθελα να πω ότι οι εντολείς μου εκφράζουν ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια του παιδιού το οποίο τραυματίστηκε. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι το παιδί αυτό διέφυγε τον κίνδυνο και είναι καλά στην υγεία του.

Το στενάχωρο γεγονός είναι ότι είχαμε ένα τέτοιο επεισόδιο στην πόλη, εδώ στην επαρχία. Ένα επεισόδιο το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματίσουν δύο ανήλικα παιδιά και ο πελάτης μου δεν έχει συμπληρώσει καν τα 13 χρόνια. Φανταστείτε έξω από το σχολείο αυτό το περιστατικό. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη ευθύνη η πολιτεία σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε όλοι κάποια πράγματα.

Ποτέ δεν είχαμε δει τέτοια γεγονότα. Είναι πρωτοφανή. Το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας πρέπει να αναλάβουν ευθύνες από εδώ και πέρα, διότι αυτά τα περιστατικά βίας μεταξύ των ανηλίκων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και πρέπει να ληφθούν μέτρα.

Ο εντολέας μου αφέθη ελεύθερος ως ανήλικος, με κάποιους περιοριστικούς όρους, την παρακολούθηση προγράμματος και κάποιων άλλων περιοριστικών όρων. Σημασία είναι ότι το άλλο παιδί είναι καλά, με την οικογένεια του εντολέα μου να έρθει σε επικοινωνία μαζί του να εκφράσουν τη συγγνώμη τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλαγιάσει το γεγονός. Έχει προχωρήσει η υπόθεση στην ποινική διαδικασία.

Νομίζω ότι πρέπει να επέλθει ηρεμία και ειρήνευση στην εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης και να προχωρήσουν τα παιδιά και τα δύο στο μέλλον και στην εκπαίδευσή τους και στην διαμόρφωση των χαρακτήρων τους».