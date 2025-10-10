newspaper
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
10.10.2025 | 18:19
Ο Μακρόν θα ανακοινώσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ώρες
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του
Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του

Ο μικρός μαθητής οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Τρίπολης συνοδευόμενος από τον πατέρα του ενώ ήταν εμφανή τα τραύματα από το αιματηρό επεισόδιο αφού το χέρι του ήταν δεμένο με επιδέσμους.

Στον Ανακριτή Τρίπολης βρέθηκε σήμερα ο 13χρονος που ενεπλάκη στο άγριο επεισόδιο με τα μαχαιρώματα που είχε ως αποτέλεσμα ο συμμαθητής του να νοσηλεύεται στην εντατική.

Μετά την απολογία του ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα θα πρέπει δυο φορές το μήνα να δίνει το παρών σε αστυνομικό τμήμα και παράλληλα να τον παρακολουθεί παιδοψυχολόγος.

Με δεμένο το χέρι

Ο μικρός μαθητής οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Τρίπολης συνοδευόμενος από τον πατέρα του ενώ ήταν εμφανή τα τραύματα από το αιματηρό επεισόδιο αφού το χέρι του ήταν δεμένο με επιδέσμους.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκανε δηλώσεις ο δικηγόρος της οικογένειας του 13χρονο Θέμης Πλακοκέφαλος, ο οποίος μεταξύ άλλων εξέφρασε τη συγγνώμη των εντολέων του στην οικογένεια του μαθητή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Συγγνώμη στην οικογένεια του άλλου μαθητή

«Θα ήθελα να πω ότι οι εντολείς μου εκφράζουν ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια του παιδιού το οποίο τραυματίστηκε. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι το παιδί αυτό διέφυγε τον κίνδυνο και είναι καλά στην υγεία του.

Το στενάχωρο γεγονός είναι ότι είχαμε ένα τέτοιο επεισόδιο στην πόλη, εδώ στην επαρχία. Ένα επεισόδιο το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματίσουν δύο ανήλικα παιδιά και ο πελάτης μου δεν έχει συμπληρώσει καν τα 13 χρόνια. Φανταστείτε έξω από το σχολείο αυτό το περιστατικό. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη ευθύνη η πολιτεία σε αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε όλοι κάποια πράγματα.

Ποτέ δεν είχαμε δει τέτοια γεγονότα. Είναι πρωτοφανή. Το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας πρέπει να αναλάβουν ευθύνες από εδώ και πέρα, διότι αυτά τα περιστατικά βίας μεταξύ των ανηλίκων έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και πρέπει να ληφθούν μέτρα.

Ο εντολέας μου αφέθη ελεύθερος ως ανήλικος, με κάποιους περιοριστικούς όρους, την παρακολούθηση προγράμματος και κάποιων άλλων περιοριστικών όρων. Σημασία είναι ότι το άλλο παιδί είναι καλά, με την οικογένεια του εντολέα μου να έρθει σε επικοινωνία μαζί του να εκφράσουν τη συγγνώμη τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να καταλαγιάσει το γεγονός. Έχει προχωρήσει η υπόθεση στην ποινική διαδικασία.

Νομίζω ότι πρέπει να επέλθει ηρεμία και ειρήνευση στην εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης και να προχωρήσουν τα παιδιά και τα δύο στο μέλλον και στην εκπαίδευσή τους και στην διαμόρφωση των χαρακτήρων τους».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον δράστη της δολοφονίας δύο ανδρών στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα με την αστυνομία να έχει χαρτογραφίσει τη διαδροιμή που ακολούθησε από τη Μεσσηνία μέχρι την Αθήνα

Σύνταξη
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τα άγρια επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας με δράστη τον 43χρονο - Οι ξυλοδαρμοί της πρώην συζύγου και της 14χρονης κόρης του που το έσκασε από το σπίτι για να γλυτώσει

Σύνταξη
Τι λέει το πόρισμα της Ομάδας Αμεσης Παρέμβασης της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και τι ενέργειες δρομολογεί ο δήμαρχος Ξηρομέρου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης, μίλησε για τα εκπαιδευτικά κενά αλλά και την «τιμωρία» που επιβάλλεται σε αναπληρωτές που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, μην έχοντας συγκεκριμένο λόγο

Σύνταξη
Σε απεργία και συγκέντρωση προχωρούν σήμερα μία σειρά από σωματεία και ομοσπονδίες εις ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και καταδίκης της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης

Σύνταξη
LIVE: Γερμανία Κ21 – Ελλάδα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία Κ21 – Ελλάδα Κ21 για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στη θεσμοθέτηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους μηχανισμούς ελέγχου

Σύνταξη
Το θέλει και η UEFA ενώ ο Λανουά πιέζει την ΕΠΟ για να ανανεωθεί πρόωρα το συμβόλαιό του από τώρα και. αν συμβεί, θα ισοφαρίσει ή θα σπάσει το τριετές ρεκόρ του Μέλο Περέιρα!

Βάιος Μπαλάφας
Στους 20 ανέρχονται οι ζωντανοί όμηροι στη Γάζα που στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα ανταλλαχθούν με Παλαιστίνιους κρατούμενος

Σύνταξη
Το δήλωσε ο ηγέτης του κεντρώου συνασπισμού LIOT, μετά τη συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τις ηγεσίες των κομμάτων στο Ελιζέ. Ωστόσο, κανένα κόμμα δεν φαίνεται ικανοποιημένο από όσα άκουσε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, με επικεφαλής τον Ali Hajbabaie, ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα που στοχεύει να προσαρμόσει την οδική κυκλοφορία στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Τι αλλάζει στα φανάρια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Η κυβέρνηση στη λογική του "όλοι μαζί τα φάγαμε" διακινεί ένα αφήγημα "όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι"», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Η Ισπανία σχολίασε την απαίτηση Τραμπ να αποβληθεί από το ΝΑΤΟ, γιατί δεν προχωρά σε αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 5%. «Είμαστε σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος Μπολάνιος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σύνταξη
Υπάρχει ο «τελικός» στην Κοπεγχάγη και η Εθνική μπορεί να κάνει το «κόλπο γκρόσο» αρκεί να περιορίσει την τριάδα των χαφ της Δανίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας, στις 10 Οκτωβρίου, η Ithaca παρουσιάζει το Voices of Ithaca, ένα βίντεο με τρεις αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν την αστεγία και κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Στο σεμινάριο θα πούμε πολλά», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στους διαιτητές. Ο Γάλλος και οι συνεργάτες του Βαλέρι και Αλόνσο βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού επειδή τίποτα δεν πήγε καλά

Βάιος Μπαλάφας
Σύνταξη
Χιλιάδες τόνοι κλαδεμάτων και κάθε λογής απορριμμάτων στο δημόσιο χώρο της Σαλαμίνας με την υπηρεσίες καθαριότητας και την δημοτική Αρχή να μάχονται σε έναν άνισο αγώνα κατά της ρύπανσης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Η παγκόσμια κινηματογραφική κοινότητα αντέδρασε στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών σε ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ με ένα μείγμα ανησυχίας, σύγχυσης, αδιαφορίας και περισσότερο από μια πινελιά περιφρόνησης

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πίτερ Τιλ, ιδρυτής της Palantir, υπονόησε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είναι όργανο του Αντιχριστου, ο οποίος έρχεται να επιβάλει μια παγκόσμια απολυταρχική κυβέρνηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
