Τρίπολη: «Παντού χαρακωμένο, στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον μαχαιρωμένο 12χρονο
Ελλάδα 09 Οκτωβρίου 2025 | 21:23

Τρίπολη: «Παντού χαρακωμένο, στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον μαχαιρωμένο 12χρονο

Αιτία του καβγά στην Τρίπολη φέρεται να ήταν τα άσχημα λόγια που ακούστηκαν για μία κοπέλα φίλη τους ενός από τους δύο ανήλικους

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 12χρονο που μαχαιρώθηκε από 13χρονο στην Τρίπολη, σε ένα ακόμη σκληρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι βγαίνοντας από το σχολείο, δύο μαθητές 13 και 12 χρόνων ξεκίνησαν να τσακώνονται έντονα, μέχρι ο ένας από τους δύο έβγαλε μαχαίρι 10 εκατοστών.

«Στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη που να σας πω; Παντού! Παντού χαρακωμένο. Τι εργαλείο ήταν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, που τον χαράκωσε. Αυτό πρέπει να ήταν ειδικό μαχαίρι που τον τρύπησε, δεν ήταν μαχαίρι από αυτά που έχουμε στο σπίτι μας», είπε η γιαγιά του 12χρονου, που μαχαιρώθηκε.

Πάνω στην πάλη, σύμφωνα με την αστυνομία ο 13χρονος που φέρεται να δέχθηκε πρώτος την επίθεση, πήρε το ίδιο μαχαίρι και κάρφωσε τον 12χρονο.

«Δεν έπαιρνε μαχαίρι το παιδί ούτε ψωμί να κόψει. Του έλεγα καμιά φορά Γ… κόψε λίγο ψωμί. Όχι γιαγιά δεν το πιάνω εγώ το μαχαίρι στα χέρια μου θα κοπώ. Αφού πήγε πισώπλατα και τον μαχαίρωσε; Ο Γ.. το είχε; Τον μαχαίρωσε πίσω στον σβέρκο και στην πλάτη;», πρόσθεσε η γιαγιά του 12χρονου.

Καμία από τις δύο οικογένειες που μίλησαν στο MEGA δεν αποδέχεται ότι το μαχαίρι ανήκει στο δικό της παιδί.

«Ανησυχώ και για τα δύο παιδιά. Θέλω να γίνουν καλά. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί, όχι ο εγγονός μου. Του έκανε χαρακιές στα χέρια. Ούτε σιδερογροθιά είχε ο εγγονός μου. Απορώ άλλα παιδιά δεν υπήρχαν εκεί; Δάσκαλοι δεν υπήρχαν;», είπε η γιαγιά του 13χρονου.

Τα δύο παιδιά διεκομίσθησαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο στην Τρίπολη, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο ο 12χρονος να μεταφερθεί στην Αθήνα στο νοσοκομείο Παίδων για να χειρουργηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία του καβγά ήταν τα άσχημα λόγια που ακούστηκαν για μία κοπέλα φίλη τους ενός από τους δύο ανήλικους. Το μαχαίρι βρέθηκε από την αστυνομία και κατασχέθηκε. Σε βάρος των γονέων σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα Δίωξης κι Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, ενώ ο 13χρονος αύριο θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Κόσμος
Τραμπ: Ιστορική πρόοδος για τη Μέση Ανατολή – Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα

Τραμπ: Ιστορική πρόοδος για τη Μέση Ανατολή – Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους
Ωραίες εικόνες 09.10.25

Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους

Η Ακρόπολη από την πλευρά του Ηρωδείου είναι πλέον πλήρως ορατή, χωρίς σκαλωσιές. Τα έργα συντήρησης θα συνεχιστούν σταδιακά, αλλά με μικρότερες και πιο διακριτικές κατασκευές στο μέλλον.

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 09.10.25

Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκαρίστηκαν ακόμη και οι γιατροί στο «Αττικόν» με τα τραύματα που είχε στο πρόσωπο της και στα μάτια της η έγκυος γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγο της

Σύνταξη
Μεσσηνία: Εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας – Νέο βίντεο από τη διαδρομή του
Ελλάδα 09.10.25

Μεσσηνία: Εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας – Νέο βίντεο από τη διαδρομή του

Νέα στοιχεία έρχεται να δώσει μάρτυρας κλειδί στην υπόθεση, ο οποίος δίνει σημαντικές πληροφορίες για την διαθήκη του 68χρονου και τις αλλαγές που έκανε σε αυτή το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια
Ελλάδα 09.10.25

«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια

Σοκάρει το ποινικό παρελθόν του δράστη της άγριας επίθεσης στη γυναίκα του που συνέχιζε να κυκλοφορεί ελεύθερος παρά την συνεχόμενη παραβατική και βίαιη συμπεριφορά του τα τελευταία χρόνια

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Λευκορωσία – Δανία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Λευκορωσία – Δανία

LIVE: Λευκορωσία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Λευκορωσία – Δανία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις
Κόσμος 09.10.25

H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς ανακοίνωσε πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις έλαβαν γραπτές εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως θα παρέμβουν σε περίπτωση παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός

Σύνταξη
LIVE: Κύπρος – Βοσνία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Κύπρος – Βοσνία

LIVE: Κύπρος – Βοσνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Κύπρος – Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050
Κλιματική κρίση 09.10.25

Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050

Η Ευρώπη αναγκάζεται να πληρώνει ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος, καθώς οι ζημίες από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα ξεπέρασαν τα 44,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Σκωτία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Σκωτία – Ελλάδα για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Σύνταξη
LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός
Euroleague 09.10.25

LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπασκόνια – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας
Αλβανία-Γερμανία 09.10.25

Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας

Ο Έντι Ράμα εντάσσεται σε μια διεθνή ομάδα καλλιτεχνών που εκπροσωπεί η βερολινέζικη γκαλερί Société, όπως η Τρίσα Μπάγκα, η Λου Γιανγκ και η Πέτρα Κοτράι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 09.10.25

Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, διαλύουν κάθε αμφιβολία για το τι επιφυλάσσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Εργασιακή εξουθένωση, αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Άλλα Αθλήματα 09.10.25

Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις

Το Six Kings Slam επιστρέφει και μοιράζει εκατομμύρια στους συμμετέχοντες, με στόχο να γίνει το 5o Grand Slam. Η συμμετοχή του Τσιτσιπά και το πλάνο του Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ για να μετατρέψει το Ριάντ σε πρωτεύουσα του τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους
Ωραίες εικόνες 09.10.25

Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους

Η Ακρόπολη από την πλευρά του Ηρωδείου είναι πλέον πλήρως ορατή, χωρίς σκαλωσιές. Τα έργα συντήρησης θα συνεχιστούν σταδιακά, αλλά με μικρότερες και πιο διακριτικές κατασκευές στο μέλλον.

Σύνταξη
Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα
Παιδοκτονία 09.10.25

Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα

Μια 25χρονη συνελήφθη στην Ρέτζιο Καλάμπρια στην Ιταλία, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δυο δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησ τον Ιούλιο του 2024. Tο 2022 φέρεται να σκότωσε άλλο ένα βρέφος

Σύνταξη
Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
Μεταξύ 2012-2018 09.10.25

Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους θεσμούς της ΕΕ. Η κυβέρνηση Όρμπαν ήθελε να ενημερώνεται για πολιτικές που θα μπορούσαν να θίγουν τα συμφέροντά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 09.10.25

Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκαρίστηκαν ακόμη και οι γιατροί στο «Αττικόν» με τα τραύματα που είχε στο πρόσωπο της και στα μάτια της η έγκυος γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγο της

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας - εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες
Κόσμος 09.10.25

Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες

Η κοσμοσυρροή αυτή στην Κίνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, μιας και η κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο!

Σύνταξη
Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων
Θα επιτευχθεί η ειρήνη;  09.10.25

Χάρτες του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα: Η «κίτρινη γραμμή» και οι φάσεις αποχώρησης των ισραηλινών δυνάμεων

Στην πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός, σχεδόν το 60% της Γάζας θα παραμείνει υπό τον έλεγχό του Ισραήλ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα
Κίνδυνος ριζικών αλλαγών 09.10.25

Ευρώπη: Οι εξελίξεις στη Γαλλία ξυπνούν τους χειρότερους εφιάλτες της – Και μπορεί να γίνουν πραγματικότητα

Αυτό που φοβούνται στην Ευρώπη είναι το ενδεχόμενο να διαδεχθεί τον Μακρόν η Λεπέν στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Και η Γαλλία να συμμαχήσει με άλλες λαϊκιστικές δυνάμεις, θέτοντας βόμβα στα θεμέλια της ΕΕ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

