Τρίπολη: Διασωληνωμένος ο 12χρονος που μαχαιρώθηκε από συμμαθητή του – Σοκάρει βίντεο μετά την επίθεση

Σοκάρουν οι εικόνες από τον καυγά δύο ανήλικων μαθητών στην Τρίπολη, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 12χρονος και ένας 13χρονος να καταλήξουν στο νοσοκομείο.

Πώς έγινε η συμπλοκή

Σημειώνεται ότι βγαίνοντας από το σχολείο, οι δύο μαθητές ξεκίνησαν να τσακώνονται έντονα, μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε μαχαίρι 10 εκατοστών.

«Στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη που να σας πω; Παντού! Παντού χαρακωμένο. Τι εργαλείο ήταν αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, που τον χαράκωσε. Αυτό πρέπει να ήταν ειδικό μαχαίρι που τον τρύπησε, δεν ήταν μαχαίρι από αυτά που έχουμε στο σπίτι μας», είπε η γιαγιά του 12χρονου, που μαχαιρώθηκε.

Πάνω στην πάλη, σύμφωνα με την αστυνομία ο 13χρονος που φέρεται να δέχθηκε πρώτος την επίθεση, πήρε το ίδιο μαχαίρι και κάρφωσε τον 12χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία του καβγά ήταν τα άσχημα λόγια που ακούστηκαν για μία κοπέλα φίλη τους ενός από τους δύο ανήλικους. Το μαχαίρι βρέθηκε από την αστυνομία και κατασχέθηκε. Σε βάρος των γονέων σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το τμήμα Δίωξης κι Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, με τον 13χρονο να περνά σήμερα την πόρτα του ανακριτή.

Βίντεο ντοκουμέντο μετά την επίθεση

«Τον μαχαίρωσε πισώπλατα»

«Δεν έπαιρνε μαχαίρι το παιδί ούτε ψωμί να κόψει. Του έλεγα καμιά φορά Γ… κόψε λίγο ψωμί. Όχι γιαγιά δεν το πιάνω εγώ το μαχαίρι στα χέρια μου θα κοπώ. Αφού πήγε πισώπλατα και τον μαχαίρωσε; Ο Γ.. το είχε; Τον μαχαίρωσε πίσω στον σβέρκο και στην πλάτη;», πρόσθεσε η γιαγιά του 12χρονου.

Καμία από τις δύο οικογένειες που μίλησαν στο MEGA δεν αποδέχεται ότι το μαχαίρι ανήκει στο δικό της παιδί.

«Ανησυχώ και για τα δύο παιδιά. Θέλω να γίνουν καλά. Το μαχαίρι το είχε το άλλο παιδί, όχι ο εγγονός μου. Του έκανε χαρακιές στα χέρια. Ούτε σιδερογροθιά είχε ο εγγονός μου. Απορώ άλλα παιδιά δεν υπήρχαν εκεί; Δάσκαλοι δεν υπήρχαν;», είπε η γιαγιά του 13χρονου.

Τα δύο παιδιά διεκομίσθησαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο στην Τρίπολη, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο ο 12χρονος να μεταφερθεί στην Αθήνα στο νοσοκομείο Παίδων για να χειρουργηθεί.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: