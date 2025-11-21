Συνελήφθησαν δύο οδηγοί ταξί με πλαστές άδειες κυκλοφορίας – Ο ένας εντοπίστηκε να παραβιάζει κόκκινο φανάρι
Στους δύο οδηγού ταξί σχηματίστηκαν δικογραφίες για το αδίκημα της πλαστογραφίας και τους επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα 9.750 ευρώ.
Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε χθες (20-11-2025) σε σημεία ιδιαίτερου κυκλοφοριακού ενδιαφέροντος, από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α., δύο οδηγοί ταξί.
Πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 32 και 39 ετών και σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για το αδίκημα της πλαστογραφίας. Παράλληλα στους δύο οδηγούς επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα 9.750 ευρώ.
Στα ΚΤΕΛ Κηφισού
Στην πρώτη περίπτωση, κατά τη διάρκεια του ελέγχου στον Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού, ο 39χρονος επέδειξε πλαστή ειδική άδεια οδήγησης ταξί και ως εκ τούτου οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία.
Παραβίασε κόκκινο φανάρι
Στη δεύτερη περίπτωση, ο 32χρονος κατελήφθη στο κέντρο της Αθήνας να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη και αφού ακινητοποιήθηκε, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, επέδειξε στους αστυνομικούς, τόσο πλαστή ειδική άδεια οδήγησης ταξί, όσο και πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης και κατόπιν οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, το οποίο επιλήφθηκε προανακριτικά για το αδίκημα της πλαστογραφίας.
Στους δύο οδηγούς επιβλήθηκαν συνολικά διοικητικά πρόστιμα 9.750 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
