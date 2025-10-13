Στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης βρίσκεται από το πρωί ο 37χρονος ημεδαπός οδηγός του ταξί που ομολόγησε ότι ενεπλάκη στο τροχαίο με την παράσυρση μοτοσικλέτας στην οποία επέβαιναν ταξίαρχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και ανθυπαστυνόμος το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, το βράδυ.

Ήταν λίγο μετά τις 22:00, όταν ο ταξίαρχος και ο ανθυπαστυνόμος επέστρεφαν από τα μέτρα τάξης στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ έπειτα από την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Ηρακλή και κινείτο προς το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός του ταξί, πηγαίνοντας προς την Περαία, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παρέσυρε τη μηχανή και την έριξε. Ο ταξίαρχος πρόλαβε να πηδήξει εγκαίρως απ’ τη μοτοσικλέτα, ο οδηγός του όμως τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, σύμφωνα με το voria.gr.

Τον εντόπισαν μέσω βιντεοληπτικού υλικού

Σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, το πρωί οι αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν τον 37χρονο, έχοντας αξιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό και βλέποντας τις πινακίδες του αυτοκινήτου. Ο 37χρονος έχει ομολογήσει ότι ήταν αυτός που ενεπλάκη στο συγκεκριμένο τροχαίο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 47 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αφορά σε συμπεριφορά οδηγών μετά από τροχαίο ατύχημα και για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού διενεργούν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.