Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε
Το τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη
Αστυνομικός τραυματίστηκε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη, όταν ταξί χτύπησε μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή.
Όλα έγιναν μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗΣ όταν ολοκληρώθηκαν τα μέτρα τάξης, και ο ταξίαρχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης μαζί με τον ανθυπαστυνόμο του ανέβηκαν στη μοτοσικλέτα για να κατευθυνθούν προς το κέντρο επιχειρήσεων στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Στο αντίθετο ρεύμα
Όταν βγήκαν στην λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ένα ταξί, που στην ουσία είχε περάσει σχεδόν στο αντίθετο ρεύμα, τους χτύπησε, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω η μοτοσικλέτα, κάνοντάς τους «σάντουιτς» με άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.
Ο ταξίαρχος πρόλαβε και πήδηξε από την μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά ο ανθυπαστυνόμος, οδηγός της μηχανής, διακομίστηκε μαζί με τον ταξίαρχο στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς με σοβαρότερα τραύματα στα κάτω άκρα.
Αναζητείται ο οδηγός ταξί
Ο οδηγός ταξί εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Αστυνομία, η οποία αναζητά ένα ταξί με χτυπημένο προφυλακτήρα στην δεξιά πλευρά.
