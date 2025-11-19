Κτιριακή αναβάθμιση του περιφερειακού ιατρείου Κέας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κέας, που λειτουργεί από το 1996 και έχει πλέον ανάγκη από εκσυγχρονισμό για να συνεχίσει να εξυπηρετεί σωστά κατοίκους και επισκέπτες, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Κέας.

Στο πλαίσιο του έργου, θα γίνουν εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου, το οποίο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους μέσω θερμομόνωσης και στεγανοποιήσεων, ανανέωση δαπέδων και χρωματισμών, καθώς και πλήρη ανακαίνιση των χώρων υγιεινής. Παράλληλα εκσυγχρονίζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με νέα συστήματα κλιματισμού, φωτιστικά LED και ηλιακούς συλλέκτες για ζεστό νερό, ώστε το κτίριο να γίνει πιο αποδοτικό και περιβαλλοντικά φιλικό.

Στόχος των εργασιών αναβάθμισης

Στόχος του έργου είναι το ΠΠΙ Κέας, όπως υποστηρίζει ο Δήμος, «να ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας, διασφαλίζοντας ποιοτικότερες συνθήκες για το ιατρικό προσωπικό και καλύτερη εξυπηρέτηση για τους πολίτες.

Κατά την περίοδο των εργασιών πιθανότατα να γίνουν μικρές αναπροσαρμογές στη διάταξη των χώρων. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία, καθώς το έργο αυτό αποτελεί σημαντική επένδυση στη δημόσια υγεία του νησιού».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Κέας