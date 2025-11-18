Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής

Σε νέα παρέμβαση καθαριότητας και αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων σε Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης προχώρησαν τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Όπως υποστηρίζει ο Δήμος Σπάρτης σε ανακοίνωση του, «πρόκειται για τις Κοινότητες των Καρυών και της Καλλονής, όπου κάποιοι απέρριπταν επί σειρά ετών ογκώδη αντικείμενα, αντί να ενημερώνουν τον Δήμο για την αποκομιδή τους.

Τόσο στις Καρυές, όσο και στην Καλλονή, τα συνεργεία της Υπηρεσίας απομάκρυναν τα υλικά που είχαν απορριφτεί και καθάρισαν τους συγκεκριμένους χώρους. Στις Καρυές, ειδικότερα, όπου η εναπόθεση γινόταν παραπλεύρως του οδικού άξονα, τοποθετήθηκαν δύο ενημερωτικές ταμπέλες για την απαγόρευση της ρίψης σκουπιδιών και ογκωδών αντικειμένων. Παράλληλα, η Υπηρεσία προχώρησε σε διανοίξεις στο χώμα, προκειμένου να γίνει σε επόμενο στάδιο δενδροφύτευση.

Υπενθυμίζεται ότι τα συνεργεία της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι πάντοτε διαθέσιμα για οποιονδήποτε επιθυμεί να απορρίψει ογκώδη αντικείμενα, δηλαδή παλιά έπιπλα, στρώματα, συσκευές, ακόμη και κομμένα κλαδιά, τόσο στην πόλη της Σπάρτης, όσο και σε όλες τις Κοινότητες.

Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει παρά να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία, προκειμένου να προγραμματιστεί η αποκομιδή τους, η οποία συνήθως γίνεται εντός ολίγων ημερών» καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Σπάρτης.

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Σπάρτης