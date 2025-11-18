Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής
Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται για την δημοτική Αρχή της Σπάρτης και τους εργαζόμενους της προκειμένου να καθαρίζουν το περιβάλλον από ασυνείδητους που το μολύνουν πετώντας όπου να είναι απορρίμματα.
- Ο Τραμπ λέει σε γυναίκα δημοσιογράφο: «Ήσυχα, γουρουνάκι» [βίντεο]
- Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
- Σε τρία χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος για τη δεύτερη υπόθεση revenge porn
- Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται πιθανόν πίσω από την έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή, λέει η Πολωνία
Σε νέα παρέμβαση καθαριότητας και αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων σε Κοινότητες του Δήμου Σπάρτης προχώρησαν τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Όπως υποστηρίζει ο Δήμος Σπάρτης σε ανακοίνωση του, «πρόκειται για τις Κοινότητες των Καρυών και της Καλλονής, όπου κάποιοι απέρριπταν επί σειρά ετών ογκώδη αντικείμενα, αντί να ενημερώνουν τον Δήμο για την αποκομιδή τους.
Τόσο στις Καρυές, όσο και στην Καλλονή, τα συνεργεία της Υπηρεσίας απομάκρυναν τα υλικά που είχαν απορριφτεί και καθάρισαν τους συγκεκριμένους χώρους. Στις Καρυές, ειδικότερα, όπου η εναπόθεση γινόταν παραπλεύρως του οδικού άξονα, τοποθετήθηκαν δύο ενημερωτικές ταμπέλες για την απαγόρευση της ρίψης σκουπιδιών και ογκωδών αντικειμένων. Παράλληλα, η Υπηρεσία προχώρησε σε διανοίξεις στο χώμα, προκειμένου να γίνει σε επόμενο στάδιο δενδροφύτευση.
Υπενθυμίζεται ότι τα συνεργεία της αρμόδιας Υπηρεσίας είναι πάντοτε διαθέσιμα για οποιονδήποτε επιθυμεί να απορρίψει ογκώδη αντικείμενα, δηλαδή παλιά έπιπλα, στρώματα, συσκευές, ακόμη και κομμένα κλαδιά, τόσο στην πόλη της Σπάρτης, όσο και σε όλες τις Κοινότητες.
Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει παρά να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία, προκειμένου να προγραμματιστεί η αποκομιδή τους, η οποία συνήθως γίνεται εντός ολίγων ημερών» καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Σπάρτης.
*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Σπάρτης
- Βουτιά 8 θέσεων για την Ελλάδα στον δείκτη κλιματικής πολιτικής CCPI
- Νέες καταγγελίες για την εγκληματική οργάνωση με τις «μαϊμού» επενδύσεις – «Σε έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο»
- Άρης: Οι συζητήσεις του Ρέγες με τους παίκτες – Ανεβάζει στροφές ο Μεντίλ
- Πτώση της Ελλάδας στον δείκτη κλιματικής πολιτικής – Πού οφείλεται η «μεσαία επίδοση» της χώρας
- Αχαΐα: Ανατροπή με τον θάνατο του 4χρονου – «Είχε τρέλα με την γουρούνα»
- Η Σλοβενία κατηγορείται ότι μετατρέπει τις γειτονιές των Ρομά σε «ζώνες ασφαλείας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις