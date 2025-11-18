newspaper
18.11.2025
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Διαπεριφερειακή συνεργασία για νέο οδικό άξονα
Αυτοδιοίκηση 18 Νοεμβρίου 2025 | 12:56

Διαπεριφερειακή συνεργασία για νέο οδικό άξονα

Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση των Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου για οδικά έργα μεταξύ Αλεποχωρίου και Σχίνου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Την προγραμματική σύμβαση για το οδικό έργο, που ενώνει την Αττική με την Πελοπόννησο, υπέγραψαν σήμερα οι Περιφερειάρχες Νίκος Χαρδαλιάς και Δημήτρης Πτωχός, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του Δημάρχου Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργου Γκιώνη.

Η σύμβαση, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που μεταξύ άλλων αναφέρει, αφορά στην υλοποίηση της μελέτη για την άρση επικινδυνότητας του παραλιακού δρόμου που ενώνει το Αλεποχώρι Αττικής με τον Σχίνο Κορινθίας, με στόχο την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν σημειωθεί στο οδόστρωμα λόγω κατολισθήσεων και διάβρωσης από τη θάλασσα. Στο πλαίσιο του έργου, προϋπολογισμού 430.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, προβλέπεται η εκπόνηση όλων των σχετικών μελετών – τοπογραφική, οδοποιίας, υδραυλική, γεωλογική και γεωτεχνική – από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πελοποννήσου Α.Ε.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η Προγραμματική Σύμβαση που αφορά τις μελέτες αποκατάστασης για την αναβάθμιση του παραλιακού οδικού τμήματος Αλεποχώρι – Σχίνος, είναι ένα ουσιαστικό βήμα για να προχωρήσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο για την Αττική και την Κορινθία.

Πρόκειται για έναν οδικό άξονα που αποτελεί εναλλακτική δίοδος της Εθνικής Οδού, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από κατολισθήσεις, τη διάβρωση των ακτών, αλλά και από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές.

Μιλάμε, ουσιαστικά, για έργα αναγκαία, προκειμένου να θωρακίσουμε αυτή την κρίσιμη υποδομή για την περιοχή, μπροστά στην πιθανότητα να εκδηλωθούν κάποια στιγμή στο μέλλον επιπλέον ακραία φαινόμενα.

Χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη και θα είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια της Περιφέρειας, ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

Οδική ασφάλεια

«Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τον δυναμικό συνοδοιπόρο, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ένα ζήτημα που αποτελεί κοινό στόχο για όλους εμάς που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε την Αυτοδιοίκηση» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα της τα έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές, ενισχύουν την οδική ασφάλεια και δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, σύγχρονες μελέτες και στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιδιώκουμε λύσεις που δεν είναι αποσπασματικές, αλλά ανθεκτικές και με προοπτική.

Η σημερινή πρωτοβουλία αποδεικνύει ότι όταν οι Περιφέρειες, η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεργάζονται με σχέδιο και αποφασιστικότητα, μπορούν να προσφέρουν απτά αποτελέσματα στους πολίτες. Με συνέπεια, διαφάνεια και συνεργασία, συνεχίζουμε να χτίζουμε ασφαλέστερους δρόμους, πιο ανθεκτικές υποδομές και πιο ασφαλείς πόλεις και περιφέρειες για όλους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα για τη σταθερή του στήριξη και τη συμβολή του στην προώθηση κρίσιμων παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας, καθώς και τον Δήμαρχο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργο Γκιώνη, για τη στενή συνεργασία και την ουσιαστική παρουσία του».

Από πλευράς του, ο κ. Πτωχός δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η ολοκλήρωση των μελετών αποτελεί ένα βήμα ουσίας για την ασφάλεια των πολιτών και την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ Αττικής και Πελοποννήσου. Πρόκειται για έναν δρόμο με ιδιαίτερη σημασία, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για την τουριστική κίνηση, που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω κατολισθήσεων και διάβρωσης.

«Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Δήμο μας και την ευρύτερη περιοχή» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων  Γιώργος Γκιώνης και πρόσθεσε: «Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων επιβεβαιώνει τη βούληση όλων να αντιμετωπίσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά προς την υλοποίηση ενός έργου με διαχρονική σημασία για τον τόπο».

*πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια Αττικής

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029
Κοινωνική πολιτική 18.11.25

«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029

Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών μεταξύ άλλων, παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029. Ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού τέλος του 2026.

Σύνταξη
Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων
Οικονομικά ΟΤΑ 18.11.25

Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων, τελευταίας για το 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Σύνταξη
Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας
Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 17.11.25

Νέο μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης ζητούν οι περιφέρειες της χώρας

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας οφείλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως διαμορφώνεται σε ώριμες αποκεντρωμένες πολιτείες, αναφέρει μεταξύ άλλων το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ
Σημείο αναφοράς 17.11.25

Εγκαινιάστηκε ο Βοτανικός Κήπος στο Πάρκο Αλκαζάρ

«Η περιήγηση στους διαδρόμους και τα παρτέρια του είναι μια εμπειρία αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας με τη φύση και τη σοφία της αρχαιότητας», δήλωσε ο δήμαρχος Λαρισαίων μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου
Διεθνής συνεργασία 17.11.25

9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για την ψηφιακή μετάβαση των δημοσίων υπηρεσιών των χωρών της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου.

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος
Αναγνώριση 14.11.25

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε ο Γιάννης Μώραλης για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»
Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση 13.11.25

Παρέμβαση του Προέδρου της ΚΕΔΕ στη Γενική Συνέλευση της ΕΝΠΕ:«Τα σημαντικότερα είναι μπροστά μας»

Ο Λ.Κυρίζογλου παρουσίασε τις θέσεις της ΚΕΔΕ ζητώντας τον «επαναπατρισμό» πόρων που αφαιρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την πλήρη χρηματοδότηση αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στους δήμους χωρίς αντίστοιχους πόρους.

Σύνταξη
Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Κόσμος 18.11.25

Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 2 άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για το σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία
Κόσμος 18.11.25

Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029
Κοινωνική πολιτική 18.11.25

«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029

Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών μεταξύ άλλων, παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029. Ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού τέλος του 2026.

Σύνταξη
Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα
Πολιτική 18.11.25

Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα

H κίνηση ματ που ανάγκασε τους ευρωπαίους ηγέτες και τους θεσμούς να αλλάξουν προσανατολισμό στις διαπραγματεύσεις. «Η Μέρκελ άφωνη», είναι το κεφάλαιο που διαβάζει ο Αλέξης Τσίπρας από την «Ιθάκη», που κυκλοφορεί 24 Νοεμβρίου. «Τι θα πεις στον ελληνικό λαό, Αλέξη;» είναι η πρώτη ερώτηση της Μέρκελ όταν της ανακοινώνει την απόφαση για δημοψήφισμα. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες, οι θεσμοί κάνουν πίσω, η «γραμμή Σόιμπλε» δέχεται πλήγμα.

Σύνταξη
Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του
Χιούμορ 18.11.25

Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του

Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
Κόσμος 18.11.25

Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού

Ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υποκλοπές: Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη – Τι κατέθεσε ο Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές 18.11.25

Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη - Τι κατέθεσε ο Κουκάκης

Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στη δίκη για τις υποκλοπές - «Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα», είπε ο δημοσιογράφος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της
Ελλάδα 18.11.25

Γιάννης Πλούταρχος: Ένοχη η 48χρονη που τον παρακολουθούσε – Η σύζυγός του περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της

Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 48χρονη που είχε μηνύσει ο Γιάννης Πλούταρχος για παρακολούθηση, ωστόσο θα παραμείνει ελεύθερη αρκεί να τηρεί τους περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων
Οικονομικά ΟΤΑ 18.11.25

Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ για αλλαγή του τρόπου κατανομής της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων

Συνεδριάζει αύριο Τετάρτη 19 Νοεμβρίου το ΔΣ της ΚΕΔΕ για την κατανομή της έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων, τελευταίας για το 2025 με ταυτόχρονη ανάκληση προηγούμενης απόφασης.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει
Οικονομικές Ειδήσεις 18.11.25

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πλαστική Κάρτα Αναπηρίας – Πώς χορηγείται, πού χρησιμεύει

Η πλαστική Κάρτα Αναπηρίας εκδίδεται για πρώτη φορά και θα αποστέλλεται εντός δύο εβδομάδων με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που δηλώνει ο δικαιούχος

Σύνταξη
Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική
Culture Live 18.11.25

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γεμίζει μουσική

Ένα πρόγραμμα για όλα τα γούστα, με κλασικές μελωδίες, παραδοσιακά κάλαντα, χορευτικά beats, αγαπημένους καλλιτέχνες και πολλές εκπλήξεις, προσκαλεί το κοινό να απολαύσει μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Σύνταξη
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»
Μπάσκετ 18.11.25

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται για ιστορική επιστροφή: «Τα πνευμόνια μου είναι σαν ενός νεογέννητου»

Ο σούπερ σταρ των Λέικερς ΛεΜπρόν Τζέιμς ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA με 23 σεζόν, αν αγωνιστεί κόντρα στους Γιούτα Τζαζ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
