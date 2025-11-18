Διαπεριφερειακή συνεργασία για νέο οδικό άξονα

Την προγραμματική σύμβαση για το οδικό έργο, που ενώνει την Αττική με την Πελοπόννησο, υπέγραψαν σήμερα οι Περιφερειάρχες Νίκος Χαρδαλιάς και Δημήτρης Πτωχός, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του Δημάρχου Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργου Γκιώνη.

Η σύμβαση, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που μεταξύ άλλων αναφέρει, αφορά στην υλοποίηση της μελέτη για την άρση επικινδυνότητας του παραλιακού δρόμου που ενώνει το Αλεποχώρι Αττικής με τον Σχίνο Κορινθίας, με στόχο την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν σημειωθεί στο οδόστρωμα λόγω κατολισθήσεων και διάβρωσης από τη θάλασσα. Στο πλαίσιο του έργου, προϋπολογισμού 430.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, προβλέπεται η εκπόνηση όλων των σχετικών μελετών – τοπογραφική, οδοποιίας, υδραυλική, γεωλογική και γεωτεχνική – από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πελοποννήσου Α.Ε.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η Προγραμματική Σύμβαση που αφορά τις μελέτες αποκατάστασης για την αναβάθμιση του παραλιακού οδικού τμήματος Αλεποχώρι – Σχίνος, είναι ένα ουσιαστικό βήμα για να προχωρήσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο για την Αττική και την Κορινθία.

Πρόκειται για έναν οδικό άξονα που αποτελεί εναλλακτική δίοδος της Εθνικής Οδού, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από κατολισθήσεις, τη διάβρωση των ακτών, αλλά και από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές.

Μιλάμε, ουσιαστικά, για έργα αναγκαία, προκειμένου να θωρακίσουμε αυτή την κρίσιμη υποδομή για την περιοχή, μπροστά στην πιθανότητα να εκδηλωθούν κάποια στιγμή στο μέλλον επιπλέον ακραία φαινόμενα.

Χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη και θα είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια της Περιφέρειας, ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

Οδική ασφάλεια

«Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τον δυναμικό συνοδοιπόρο, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ένα ζήτημα που αποτελεί κοινό στόχο για όλους εμάς που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε την Αυτοδιοίκηση» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα της τα έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές, ενισχύουν την οδική ασφάλεια και δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, σύγχρονες μελέτες και στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιδιώκουμε λύσεις που δεν είναι αποσπασματικές, αλλά ανθεκτικές και με προοπτική.

Η σημερινή πρωτοβουλία αποδεικνύει ότι όταν οι Περιφέρειες, η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεργάζονται με σχέδιο και αποφασιστικότητα, μπορούν να προσφέρουν απτά αποτελέσματα στους πολίτες. Με συνέπεια, διαφάνεια και συνεργασία, συνεχίζουμε να χτίζουμε ασφαλέστερους δρόμους, πιο ανθεκτικές υποδομές και πιο ασφαλείς πόλεις και περιφέρειες για όλους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα για τη σταθερή του στήριξη και τη συμβολή του στην προώθηση κρίσιμων παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας, καθώς και τον Δήμαρχο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργο Γκιώνη, για τη στενή συνεργασία και την ουσιαστική παρουσία του».

Από πλευράς του, ο κ. Πτωχός δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η ολοκλήρωση των μελετών αποτελεί ένα βήμα ουσίας για την ασφάλεια των πολιτών και την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ Αττικής και Πελοποννήσου. Πρόκειται για έναν δρόμο με ιδιαίτερη σημασία, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για την τουριστική κίνηση, που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω κατολισθήσεων και διάβρωσης.

«Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Δήμο μας και την ευρύτερη περιοχή» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης και πρόσθεσε: «Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων επιβεβαιώνει τη βούληση όλων να αντιμετωπίσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά προς την υλοποίηση ενός έργου με διαχρονική σημασία για τον τόπο».

*πηγή φωτογραφίας, περιφέρεια Αττικής