18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Αχαΐα: Πού είχαν κρύψει τη μοιραία «γουρούνα» – Ο πατέρας του 4χρονου υπέδειξε το σημείο
Ελλάδα 18 Νοεμβρίου 2025 | 22:23

Αχαΐα: Πού είχαν κρύψει τη μοιραία «γουρούνα» – Ο πατέρας του 4χρονου υπέδειξε το σημείο

Οι αστυνομικοί πήραν νέα κατάθεση από τον πατέρα του μικρού που επιβεβαίωσε το τροχαίο, ενώ υπέδειξε τον χώρο που είχαν κρύψει τη γουρούνα

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Τρόμος: Πώς να… «επανέλθουμε» μετά από ένα θρίλερ;

Spotlight

Πολλοί φαίνεται ήταν εκείνοι που γνώριζαν πως ο θάνατος του 4χρονου στην Αχαΐα προήλθε από τροχαίο με «γουρούνα» και όχι από χτύπημα σε μαντρότοιχο όπως αρχικά είχε πει ο θείος του.

Μάλιστα είχαν φροντίσει να εξαφανίσουν τη μοιραία «γουρούνα» σε κοντινό ελαιοτριβείο. Ανάμεσα σε αυτούς που γνώριζαν εξετάζεται αν ήταν και ο πατέρας του παιδιού, προκειμένου να γλιτώσει τις συνέπειες ο θείος.

Οι αστυνομικοί πήραν νέα κατάθεση από τον πατέρα του μικρού που επιβεβαίωσε το τροχαίο, ενώ υπέδειξε και τον χώρο που είχαν κρύψει τη γουρούνα, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από το χωριό.

Ο 25χρονος είχε βάλει τον 3χρονο πάνω στη γουρούνα και έκαναν βόλτες όταν συνέβη το τροχαίο. Όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς, που συνέχιζαν όλο αυτό το διάστημα να κάνουν την έρευνά τους καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι «κρύβεται» σε αυτή την ιστορία, όλα συνέβησαν όταν κατά την εκκίνηση η γουρούνα γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από τον μαντρότοιχο.

«Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε ‘τρέλα’ με την ‘γουρούνα’, και ο θείος για να τον ησυχάσει τον πήρε βόλτα αλλά έγινε το κακό και βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφορίτσα. Πίστεψαν όλοι πως ήταν ένα απλό τροχαίο και θα γινόταν καλά το παιδί αλλά δεν ήταν έτσι. Ο θείος από τις τύψεις δεν μπορούσε να ησυχάσει και πήγε και τα είπε στις Αρχές. Όσο για την ‘γουρούνα’, την έκρυψαν σε ένα μαντρί απλά επειδή ακόμα δεν είχε γίνει η μεταβίβαση», λένε συγγενείς της οικογένειας.

Η αρχική εκδοχή έλεγε πως ο θείος κρατούσε στα χέρια του το παιδί, χτύπησε σε μπαλκόνι και μετά του έφυγε από τα χέρια και έπεσε, χάνοντας τη ζωή του.

Σύμφωνα με το MEGA η «γουρούνα» βρέθηκε και κατασχέθηκε, ενώ, όπως αποκαλύφθηκε, ο 25χρονος θείος δεν είχε άδεια για το όχημα.

Μέχρι στιγμής η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

World
Alpha Bank: Η εμπορική διασύνδεση Ευρώπης – Κίνας και η διαχείριση των διαταραχών

Alpha Bank: Η εμπορική διασύνδεση Ευρώπης – Κίνας και η διαχείριση των διαταραχών

Ναυτιλία
Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Βαγγέλης Μαρινάκης: Προτείνει μέτρα για την απειλή του «Σκοτεινού Στόλου», κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Ναυτιλίας του Χονγκ Κονγκ

Ηγουμενίτσα: Τεράστιο πλατάνι έπεσε σε ταβέρνα από τους ισχυρούς ανέμους
Ελλάδα 18.11.25

Η πτώση αποδίδεται στους ιδιαίτερα δυνατούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στην Ηγουμενίτσα δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες - Το κατάστημα ήταν κλειστό και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»
Ελλάδα 18.11.25

Σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του 44χρονου στην Ομόνοια εντόπισαν 115,6 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, που είναι γνωστή και ως «χάπι του βιασμού»

Σύνταξη
Βορίζια: Τι έλεγε ο 58χρονος με τη δολοφονία της αδερφής του – Κατηγορείται ότι έκρυψε όπλα μετά το μακελειό
Ελλάδα 18.11.25

Ο 58χρονος είναι ο αδερφός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών και πατέρας των 4 αδερφών που έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Σύνταξη
Όχημα μισθωμένο στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη είχαν χρησιμοποιήσει οι δράστες της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα
Ελλάδα 18.11.25

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι οι δύο δράστες είχαν μετακινηθεί με μια BMW μισθωμένη στο όνομα του πρώην στενού συνεργάτη του Νίκου Παππά, όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν στενό συνεργάτη του Γιάννη Λάλα στο Παγκράτι

Σύνταξη
Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της «συμμορίας των καζίνο» – Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες
Ελλάδα 18.11.25

Κάποιοι που έπεσαν θύμα της σπείρα εκλιπαρούσαν τον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, αλλά οι προσπάθειές τους έπεφταν στο κενό.

Σύνταξη
Νέες καταγγελίες για την εγκληματική οργάνωση με τις «μαϊμού» επενδύσεις – «Σε έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνο»
Ελλάδα 18.11.25

Οι καταγγελίες για το κύκλωμα πληθαίνουν, με ανθρώπους που δηλώνουν θύματα να αγωνιούν και να περιμένουν να μάθουν αν υπάρχει τρόπος να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχασαν.

Σύνταξη
Αχαΐα: «Είχε τρέλα με την γουρούνα», λέει συγγενείς του 4χρονου στην Αχαΐα
Ελλάδα 18.11.25

«Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε ‘τρέλα’ με την ‘γουρούνα’, και ο θείος για να τον ησυχάσει τον πήρε βόλτα αλλά έγινε το κακό και βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφορίτσα» λένε συγγενείς της οικογένειας στην Αχαΐα

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Είχε ξυλοκοπήσει και άλλον οδηγό ο βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του 58χρονου – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18.11.25

Ο 29χρονος από την Αλβανία πριν λίγες ημέρες είχε επιτεθεί σε οδηγό στο κέντρο της Αθήνας και είχε συλληφθεί, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος - Χθες ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον οδηγό στον Νέο Κόσμο

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη – Τι κατέθεσε ο Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές 18.11.25

Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στη δίκη για τις υποκλοπές - «Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα», είπε ο δημοσιογράφος

Μίνα Μουστάκα
Στον Λευκό Οίκο ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας – Τα ντιλ μεταξύ Σαλμάν και Τραμπ
ΗΠΑ 18.11.25

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών αναμένεται να προωθήσουν τις σχέσεις ασφάλειας, την πολιτική πυρηνικής συνεργασίας και τις επιχειρηματικές συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ με το βασίλειο

Σύνταξη
Η FIFA άνοιξε «πόρτα» στον Τραμπ για «μετακινήσεις αγώνων» στο Μουντιάλ για «λόγους ασφαλείας»
Ποδόσφαιρο 18.11.25

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έκανε βήμα πίσω ως προς της στάση του για τις πιθανές αλλαγές έδρας σε αγώνες του Μουντιάλ 2026, εφόσον προκύπτει «πρόβλημα ασφαλείας», ικανοποιώντας πλήρως τη... γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ αγάπησε το ποδόσφαιρο και τι αναφέρουν οι Αμερικανοί για τις «εσωτερικές αντιπαραθέσεις» και τους «ριζοσπαστικούς αριστερούς» δημάρχους.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ηγουμένη του Σατανά: Η καλόγρια Μαριάμ Σουλακιώτη και το ματωμένο κολαστήριο στην Κερατέα γίνεται ταινία – «Γυναίκα Ρασπούτιν»
Αληθινό έγκλημα 18.11.25

Η σοκαριστική ιστορία της serial killer ηγουμένης Μαριάμ Σουλακιώτη γίνεται έμπνευση για ταινία γοτθικού τρόμου μερίζες στην ελληνική γη 

Λουκάς Καρνής
427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν
«Όχι άλλα ψέματα» 18.11.25

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που υποχρεώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία των υποθέσεων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
H Νότια Αφρική αρνείται να δεχτεί άλλους πολίτες από τη Γάζα – Το θεωρεί εθνοκάθαρση
Κόσμος 18.11.25

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Αφρικής Ρόναλντ Λαμόλα αρνήθηκε να υποδεχτεί άλλους πρόσφυγες από τη Γάζα, καθώς θεωρεί πως πέφτουν θύματα εθνοκάθαρσης και τράφικινγκ από το Ισραήλ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κ. Μητσοτάκης: Πολύπλοκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα – Δεν έχει σημειωθεί όση πρόοδο θα θέλαμε
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τη Βικτόρια Χίσλοπ ερωτηθείς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανέφερε ότι πρόκειται για πολύπλοκο ζήτημα και ότι δεν έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Σύνταξη
Φωταγωγήθηκε η Βουλή με μήνυμα για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
Μήνυμα ευαισθητοποίησης 18.11.25

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων

Σύνταξη
Ηγουμενίτσα: Τεράστιο πλατάνι έπεσε σε ταβέρνα από τους ισχυρούς ανέμους
Ελλάδα 18.11.25

Η πτώση αποδίδεται στους ιδιαίτερα δυνατούς ανέμους που πνέουν από το πρωί στην Ηγουμενίτσα δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες - Το κατάστημα ήταν κλειστό και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα

Σύνταξη
Το Κρεμλίνο συμβουλεύει τους Πολωνούς να μην παίζουν με τη «φωτιά» ενώ η Ουκρανία χτυπά με πυραύλους ATACMS
Τρόμος 18.11.25

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας με περιφερειακούς «παίκτες» να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Η δολιοφθορά (;) στους πολωνικούς σιδηροδρόμους, η χρήση μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων (ATACMS) από το Κίεβο και η απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού.

Στράτος Ιωακείμ
Μάικλ Ντάγκλας και Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, 25 χρόνια μαζί: Από τον καρκίνο και τη διπολική διαταραχή στον θρίαμβο της αγάπης – «Ποιος το περίμενε;»
Επέτειος 18.11.25

Το 2000, ο γάμος του Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα παράδοξο στοίχημα του Χόλιγουντ που ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. Είκοσι πέντε χρόνια αργότερα, οι Ντάγκλας διαψεύδουν τους κακοπροαίρετους

Σύνταξη
Τουρκία: Η προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία δεν σταμάτησε λόγω αμερικανικού LNG
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Η Τουρκία διέψευσε τα δημοσιεύματα που την φέρουν να σταματά τις εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Διευκρίνισε πως εισάγει φυσικό αέριο και LNG από πολλές χώρες για μείωση του ρίσκου

Σύνταξη
LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Extra 2.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Τουρκία
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Ισπανία – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ισπανία – Τουρκία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Οι εξήντα «συνεντεύξεις» του Τόμας Τούχελ
On Field 18.11.25

Θα μπορούσε να είναι τίτλος… θεατρικού έργου που θ’ ανέβει στο Λονδίνο, αλλά είναι ο τρόπος δουλειάς του ομοσπονδιακού τεχνικού της Αγγλίας ενόψει Μουντιάλ 2026

Σύνταξη
LIVE: Σκωτία – Δανία
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Σκωτία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σκωτία – Δανία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
Ομολόγησε 18.11.25

Ο κατηγορούμενος είχε αγοράσει επίσης μια κάμερα σώματος για να κινηματογραφήσει την επίθεση και είχε ετοιμάσει ένα βίντεο για την ανάληψη της ευθύνης μετά την επίθεση στο φεστιβάλ

Σύνταξη
LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 18.11.25

LIVE: Λευκορωσία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λευκορωσία – Ελλάδα για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ο Ζόχραν Μαμντάνι ζητάει χρηματοδότηση από τους πολίτες για την μεταβατική περίοδο [βίντεο]
Λίγα από πολλούς 18.11.25

Ο εκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, δημοσίευσε ένα βίντεο με το οποίο ζητάει χρηματοδότηση για να καλύψει το κόστος της μετάβασης στην δημαρχία, κάτι στάνταρ στις ΗΠΑ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ομόνοια: 44χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει το «ναρκωτικό του βιασμού» – Τι είναι το «GHB»
Ελλάδα 18.11.25

Σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί στο αυτοκίνητο του 44χρονου στην Ομόνοια εντόπισαν 115,6 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή, που είναι γνωστή και ως «χάπι του βιασμού»

Σύνταξη
LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός
Πόλο 18.11.25

LIVE: Μλάντοστ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μλάντοστ – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μόσχα: Απόπειρα δολοφονίας του Σεργκέι Σοϊγκού σε νεκροταφείο – Πώς αποτράπηκε η ουκρανική επιχείρηση
Ρωσία 18.11.25

Υπάλληλοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας του γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού στη Μόσχα

Σύνταξη
Ανησυχία Μερτς για την ασφάλεια στις χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας – Ζήτησε ενιαία πρότυπα ασφάλειας
Κόσμος 18.11.25

«Με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να οργανώνουμε χριστουγεννιάτικες αγορές, ακόμη και σε μικρότερες πόλεις, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
