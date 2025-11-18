Αχαΐα: «Είχε τρέλα με την γουρούνα», λέει συγγενείς του 4χρονου στην Αχαΐα

Μαρτυρίες οδήγησαν, όπως φαίνεται, στο να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τον θάνατο του μικρού παιδιού στην Αχαΐα. Ενώ οι πρωταγωνιστές της ιστορίας αρχικά μίλαγαν για ατύχημα που έγινε από πέσιμο στη μάντρα, τελικά οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια τους, απέδειξαν ότι το παιδάκι πέθανε μετά από τροχαίο με «γουρούνα».

Η αρχική εκδοχή έλεγε πως ο θείος κρατούσε στα χέρια του το παιδί, χτύπησε σε μπαλκόνι και μετά του έφυγε από τα χέρια και έπεσε, χάνοντας τη ζωή του.

Τα ερωτήματα πολλά:

– Για ποιον λόγο δεν είπαν την αλήθεια από την αρχή;

– Τι έκαναν αμέσως μετά το δυστύχημα;

– Ποιος έκρυψε την «γουρούνα»;

Αποκλειστικές πληροφορίες του Live News αναφέρουν πως η έρευνα των Αρχών και η ομολογία εν συνεχεία του θείου, κατέδειξαν πως το παιδάκι ήταν σε «γουρούνα» που οδηγούσε ο θείος και το κακό δεν άργησε να έρθει.

«Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε ‘τρέλα’ με την ‘γουρούνα’, και ο θείος για να τον ησυχάσει τον πήρε βόλτα αλλά έγινε το κακό και βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφορίτσα. Πίστεψαν όλοι πως ήταν ένα απλό τροχαίο και θα γινόταν καλά το παιδί αλλά δεν ήταν έτσι. Ο θείος από τις τύψεις δεν μπορούσε να ησυχάσει και πήγε και τα είπε στις Αρχές. Όσο για την ‘γουρούνα’, την έκρυψαν σε ένα μαντρί απλά επειδή ακόμα δεν είχε γίνει η μεταβίβαση», λένε συγγενείς της οικογένειας.

Στο Live News μιλά αποκλειστικά συγγενής της οικογένειας:

– Συγγενής: Το παιδί «έφυγε», δεν ρώτησα τίποτα άλλο εγώ.

– Δημοσιογράφος: Ξέρετε τι γίνεται; Υπήρχε από την αρχή η πληροφορία για την χρήση «γουρούνας».

– Συγγενής: Δεν ξέρω. Ό,τι μου λένε λέω, μπορεί και να υπάρχει η «γουρούνα» και να μην υπάρχει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας το πω.

– Δημοσιογράφος: Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι έχουν παραδεχτεί ότι είναι η «γουρούνα».

– Συγγενής: Άμα έχουν παραδεχτεί θα είναι έτσι όπως τα λέτε, όταν υπάρχει η αλήθεια δεν κρύβεται. Καταρχήν πήγε μέσα στην Αστυνομία αυτός. (…) Ο αδερφός μου δεν είπε τον είδε να πέφτει, έδωσε μία εικόνα εκεί που είπαν εκεί στα κανάλια και είπε ότι εγώ πήρα το παιδί και έφυγα, ότι αφού είχε βαρέσει το παιδί τον φωνάξανε και «βούτηξε» το παιδί με το αυτοκίνητο και έφυγε.