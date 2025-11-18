newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ελλάδα 18 Νοεμβρίου 2025 | 15:03
Eνσωμάτωση

Αχαΐα: Ανατροπή με τον θάνατο του 4χρονου – Ο θείος του ομολόγησε τελικά ότι έπεσαν με γουρούνα

Από την πτώση, ο 4χρονος Ανδρέας υπέστη θανάσιμο τραυματισμό

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Spotlight

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με τον θάνατο του 4χρονου Ανδρέα στην Αχαΐα.

Ο 25χρονος θείος του, εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και ομολόγησε ότι το τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα και όχι όπως είχε περιγράψει στην αρχική του κατάθεση. 

Όπως είπε ο ίδιος στους έμπειρους αστυνομικούς, που συνέχιζαν όλο αυτό το διάστημα να κάνουν την έρευνά τους καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι «κρύβεται» σε αυτή την ιστορία, όλα συνέβησαν όταν ο 25χρονος επιχείρησε να πάει βόλτα με μία μηχανή τύπου γουρούνα, τον τετράχρονο.

Κατά την εκκίνηση όμως το όχημα τού γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του τετράχρονου Ανδρέα.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συντετριμμένος στους αστυνομικούς και με δάκρυα στα μάτια τούς αποκάλυψε την αλήθεια. Μάλιστα υπέδειξε στους αστυνομικούς μία αποθήκη στην οποία είχαν κρύψει το όχημα.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Αχαΐα

Στην πρώτη του κατάθεση, ο 25χρονος θείος υποστήριξε ότι παρέλαβε το παιδί από τους παππούδες και ότι το είχε στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια της βόλτας του.

Εκεί που περπατούσαν ο δρόμος σε κάποιο σημείο ήταν κατηφορικός και ενώνεται με τοίχο σπιτιού ύψους άνω των δύο μέτρων.

Εκεί ακριβώς, είπε ο θείος του 4χρονου χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπατώντας βρέθηκε να πατά πάνω στον τοίχο από τον οποίο έπεσε στο κενό παρασύροντας και το παιδί.

Και οι δύο είχαν βρεθεί σοβαρά τραυματισμένοι.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν, όμως υπέστη ανακοπή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, με ΚΑΡΠΑ που διήρκησε τουλάχιστον 40 λεπτά, το αγοράκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή το ίδιο βράδυ.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύτηκε υπό αστυνομική φύλαξη.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι γονείς του 4χρονου δούλευαν σε κοντινό χωράφι, κάνοντας αγροτικές εργασίες.

Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται πάντως να αλλάζει κάτι νομικά, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που ήδη αντιμετώπιζε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Ξεπέρασε και το 74% το ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

Καρκίνος παχέος εντέρου: Ποιες τροφές ίσως αυξάνουν τον κίνδυνο;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη δίνη του διεθνούς risk off

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στη δίνη του διεθνούς risk off

inWellness
inTown
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ουκρανία: Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση – Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο
Ουκρανία 17.11.25

Συναγερμός σε Οδησσό και Ρουμανία μετά από ρωσική επίθεση - Επλήγη τάνκερ με 4.000 τόνους υγραέριο

Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το τουρκικό τάνκερ ORINDA ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδησσού, προκαλώντας πυρκαγιά στο πλοίο και αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν εκκένωση των κοντινών περιοχών λόγω κινδύνου έκρηξης.

Σύνταξη
«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό
Έπρεπε 17.11.25

«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό

Στα 63 του χρόνια, ο Τομ Κρουζ είδε να μπαίνει στη συλλογή του το μοναδικό βραβείο που του έλειπε: ένα Όσκαρ. Έστω κι αν έπρεπε να το είχε κερδίσει τουλάχιστον μια φορά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 16.11.25

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο – Τη Δευτέρα η μεγάλη πορεία στην αμερικανική πρεσβεία

Δεύτερη μέρα σήμερα των εκδηλώσεων για τον τριήμερο εορτασμό στο Πολυτεχνείο - Οι πύλες στον ιστορικό χώρος του ΕΜΠ στην Πατησίων θα μείνουν ανοιχτές μέχρι τις 8 το βράδυ.

Σύνταξη
Συνελήφθη γνωστή 52χρονη δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ – Τραβούσε βίντεο τους αστυνομικούς και τους απειλούσε
InShorts 15.11.25

Συνελήφθη γνωστή 52χρονη δημοσιογράφος σε έλεγχο αλκοτέστ – Τραβούσε βίντεο τους αστυνομικούς και τους απειλούσε

Η γνωστή δημοσιογράφος, κατά τον έλεγχο του αλκοτέστ αντέδρασε έντονα εξυβρίζοντας και απειλώντας τους αστυνομικούς. Παράλληλα, τους βιντεοσκόπησε φωνάζοντας «θα σας τελειώσω. Θα δείτε τι θα πάθετε»

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συλληφθείς
Απειλούσε με μαχαίρι 14.11.25 Upd: 18:15

Παρίσι: Αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό «Μονπαρνάς» – Σε κρίσιμη κατάσταση ο συλληφθείς

Αστυνομική επιχείρηση στον σιδηροδρομικό σταθμό «Μονπαρνάς» στο Παρίσι. Αστυνομικοί πυροβόλησαν ένα άνδρα που κρατούσε μαχαίρι. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τραυματίστηκε και περαστικός

Σύνταξη
Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)
Συγκλονιστικά λόγια 14.11.25

Συγκινεί ο Καραλής για την οικογένειά του: «Έχω περάσει δύσκολα, με έβγαλαν έξω από τραυματισμούς και ρατσισμό» (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην καριέρα του και τη στήριξη από την οικογένεια και τη σύντροφό του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νίκος Βούτσης: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε η ζωντανή ιστορίας της Ανανεωτικής Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Νίκος Βούτσης: Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε η ζωντανή ιστορίας της Ανανεωτικής Αριστεράς

Ο Νίκος Βούτσης σε δηλώσεις του στο in επεσήμανε ότι ο Αλέκος Φλαμπουράκης ήταν κοντά στους ηγέτες της Ανανεωτικής Αριστεράς αλλά και φίλος και υποστηρικτικός στον Αλέξη Τσίπρα από την πρώτη στιγμή μέχρι και τη τελευταία μας διαδρομή και περιπέτεια.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Ευθέως «έδειξε» την κυβέρνηση ο Διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Ευθέως «έδειξε» την κυβέρνηση ο Διευθυντής Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση του Αντώνη Τασούλη, Διευθυντή Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, αναφέρουν ότι το στέλεχος του Οργανισμού «αναγκάστηκε να κάνει παραδοχές, αλλά και να πέσει σε σοβαρές αντιφάσεις»

Σύνταξη
Η πρώτη αντίδραση του Τομ Κρουζ για τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν – Το κάρμα κάνει τη δουλειά του
Οι φήμες λένε 18.11.25

Η πρώτη αντίδραση του Τομ Κρουζ για τον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν – Το κάρμα κάνει τη δουλειά του

Φήμες θέλουν τον σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ να μην στεναχωρήθηκε και ιδιαίτερα από τον χωρισμό της πρώην του Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Οφείλουμε να συγκλίνουμε σε προοδευτική πρόταση που να περιλαμβάνει τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Φάμελλος: Οφείλουμε να συγκλίνουμε σε προοδευτική πρόταση που να περιλαμβάνει τον Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος αναγνωρίζει διαφορετικές οπτικές ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα αλλά δηλώνει ότι επιδιώκει τη σύγκλιση με τον πρώην πρωθυπουργό προς όφελος της κοινωνίας

Σύνταξη
Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής
Αυτοδιοίκηση 18.11.25

Θλιβερές εικόνες από την απόρριψη απορριμμάτων στο περιβάλλον-Αγώνας δρόμου της δημοτικής Αρχής

Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται για την δημοτική Αρχή της Σπάρτης και τους εργαζόμενους της προκειμένου να καθαρίζουν το περιβάλλον από ασυνείδητους που το μολύνουν πετώντας όπου να είναι απορρίμματα.

Σύνταξη
Τραμπ: Χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί… να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα
«Προπέτασμα καπνού» 18.11.25

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί το «Καρτέλ των Ήλιων» που μπορεί... να μην υπάρχει για να στοχοποιήσει τη Βενεζουέλα

Το CNN, επικαλούμενο ειδικούς και Αμερικανούς πρώην αξιωματούχους, εξηγεί ότι το «Καρτέλ των Ήλιων», ως τέτοιο, δεν υπάρχει - Τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αλέκος Φλαμπουράρης: Πέθανε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ – Σε ηλικία 87 ετών
Θλίψη στον πολιτικό κόσμο 18.11.25

Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης - Σε ηλικία 87 ετών

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Εσωτερικού και του Συνασπισμού, ενώ υπήρξε υπουργός Επικρατείας στις κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ - Είχε συλληφθεί από τη Χούντα

Σύνταξη
Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα χρήματα για τις κοινωνικές παροχές – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές διαφέρουν σημαντικά και παρουσιάζουν αποκλίσεις στην αύξησή τους

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό
Κόσμος 18.11.25

Η Πολωνία εντόπισε 2 άτομα υπεύθυνα για σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 2 άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για το σαμποτάζ σε σιδηροδρομικές γραμμές

Σύνταξη
Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα
Προδημοσίευση Ιθάκη 18.11.25

Η αγωνία της Μέρκελ όταν ο Τσίπρας της ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δημοψήφισμα

H κίνηση ματ που ανάγκασε τους ευρωπαίους ηγέτες και τους θεσμούς να αλλάξουν προσανατολισμό στις διαπραγματεύσεις. «Η Μέρκελ άφωνη», είναι το κεφάλαιο που διαβάζει ο Αλέξης Τσίπρας από την «Ιθάκη», που κυκλοφορεί 24 Νοεμβρίου. «Τι θα πεις στον ελληνικό λαό, Αλέξη;» είναι η πρώτη ερώτηση της Μέρκελ όταν της ανακοινώνει την απόφαση για δημοψήφισμα. Καθοριστικές οι επόμενες ώρες, οι θεσμοί κάνουν πίσω, η «γραμμή Σόιμπλε» δέχεται πλήγμα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία
Κόσμος 18.11.25

Ο Ζελένσκι αύριο στην Τουρκία με βασικό στόχο την «αναβίωση» των ειρηνευτικών προσπαθειών με τη Ρωσία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί την Τετάρτη στην Τουρκία για να συνεχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο με τη Ρωσία

Σύνταξη
«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029
Κοινωνική πολιτική 18.11.25

«Πράσινο φως» από Ε.Ε. για συνέχιση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών έως το 2029

Οι δομές κατά της βίας κατά των γυναικών μεταξύ άλλων, παραμένουν συγχρηματοδοτούμενες μέχρι το 2029. Ζητείται από δήμους και φορείς να παρατείνουν τις πράξεις και τις συμβάσεις προσωπικού τέλος του 2026.

Σύνταξη
Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του
Χιούμορ 18.11.25

Η ζωή του Τέρι Τζόουνς – Το πορτρέτο ενός ιδιοφυή Monty Python και το θλιβερό τέλος του

Στην τρυφερή βιογραφία Seriously Silly, ο Βρετανός συγγραφέας Ρόμπερτ Ρος αποκαλύπτει τα σκαμπανεβάσματα της μακράς και πολυποίκιλης καριέρας του ηθοποιού των MontyPython — και πώς η λαμπρή του διάνοια εξασθένησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»
Champions League 18.11.25

Επίσημη η αλλαγή έδρας στο Καϊράτ – Ολυμπιακός: Στην Αστάνα οι «ερυθρόλευκοι»

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η UEFA ανακοίνωσε ότι η έδρα που θα φιλοξενήσει το ματς του Ολυμπιακού με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League, θα είναι το «Αστάνα Αρένα».

Σύνταξη
Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»
Κόσμος 18.11.25

Επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο ζητούν δικαιοσύνη από την έρευνα στην Ιταλία για τον «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Δικαιοσύνη ελπίζουν ότι θα δουν οι επιζήσαντες της πολιορκίας του Σαράγεβο, μετά την έναρξη έρευνας στην Ιταλία για τον λεγόμενο «τουρισμό των ελεύθερων σκοπευτών»

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικά προβλήματα για το σκάνδαλο βλέπει και ο Αντώνης Τασούλης, διευθυντής πληρωμών του Οργανισμού

Ο κ. Τασούλης κατέθεσε πως δεν έχουν αποδειχθεί ευθύνες των υπαλλήλων αλλά διαχρονικές αδυναμίες του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της μη ύπαρξης κτηματολογίου, προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Υποκλοπές: Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη – Τι κατέθεσε ο Κουκάκης
Δίκη για υποκλοπές 18.11.25

Πολλοί πολιτικοί που ενημερώθηκαν ότι παρακολουθούνταν δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη - Τι κατέθεσε ο Κουκάκης

Συνεχίστηκε σήμερα η κατάθεση του Θανάση Κουκάκη στη δίκη για τις υποκλοπές - «Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα», είπε ο δημοσιογράφος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο