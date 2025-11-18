Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με τον θάνατο του 4χρονου Ανδρέα στην Αχαΐα.

Ο 25χρονος θείος του, εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και ομολόγησε ότι το τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα και όχι όπως είχε περιγράψει στην αρχική του κατάθεση.

Όπως είπε ο ίδιος στους έμπειρους αστυνομικούς, που συνέχιζαν όλο αυτό το διάστημα να κάνουν την έρευνά τους καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι «κρύβεται» σε αυτή την ιστορία, όλα συνέβησαν όταν ο 25χρονος επιχείρησε να πάει βόλτα με μία μηχανή τύπου γουρούνα, τον τετράχρονο.

Κατά την εκκίνηση όμως το όχημα τού γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του τετράχρονου Ανδρέα.

Ο ίδιος εμφανίστηκε συντετριμμένος στους αστυνομικούς και με δάκρυα στα μάτια τούς αποκάλυψε την αλήθεια. Μάλιστα υπέδειξε στους αστυνομικούς μία αποθήκη στην οποία είχαν κρύψει το όχημα.

Το χρονικό της τραγωδίας στην Αχαΐα

Στην πρώτη του κατάθεση, ο 25χρονος θείος υποστήριξε ότι παρέλαβε το παιδί από τους παππούδες και ότι το είχε στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια της βόλτας του.

Εκεί που περπατούσαν ο δρόμος σε κάποιο σημείο ήταν κατηφορικός και ενώνεται με τοίχο σπιτιού ύψους άνω των δύο μέτρων.

Εκεί ακριβώς, είπε ο θείος του 4χρονου χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπατώντας βρέθηκε να πατά πάνω στον τοίχο από τον οποίο έπεσε στο κενό παρασύροντας και το παιδί.

Και οι δύο είχαν βρεθεί σοβαρά τραυματισμένοι.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν, όμως υπέστη ανακοπή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, με ΚΑΡΠΑ που διήρκησε τουλάχιστον 40 λεπτά, το αγοράκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και άφησε την τελευταία του πνοή το ίδιο βράδυ.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύτηκε υπό αστυνομική φύλαξη.

Τη στιγμή του δυστυχήματος, οι γονείς του 4χρονου δούλευαν σε κοντινό χωράφι, κάνοντας αγροτικές εργασίες.

Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται πάντως να αλλάζει κάτι νομικά, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια που ήδη αντιμετώπιζε.