Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγκαλιά έπεσαν από τον μαντρότοιχο ο 25χρονος και το αγοράκι που ξεψύχησε στο νοσοκομείο

Συγκλονίζει το τραγικό δυστύχημα, στην περιοχή των Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα, όπου ένα αγοράκι 4,5 χρονών, έπεσε από μαντρότοιχο ύψους δύο μέτρων στο σπίτι του με τραγική συνέπεια να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο ωστόσο δεν τα κατάφερε και ξεψύχησε

Το τετράχρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά . Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό.

Σκηνές αρχαίου δράματος

Στην οικογένεια του κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς κόπηκε το νήμα της ζωής του τετράχρονου αγοριού.

Η τραγωδία απέκτησε συγκλονιστικές διαστάσεις με όσα εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο, όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς ότι το παιδάκι τους δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή…

Η θεία του έφτασε ξυπόλυτη, με αίματα στην μπλούζα της, ενώ η μητέρα, σε κατάσταση αμόκ, έλεγε ότι δεν γνώριζε κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το τραγικό περιστατικό, αφού δεν ήταν παρούσα. Γονείς και συνοδοί άλλων μικρών παιδιών παρακολουθούσαν εμβρόντητοι, βουβαμένοι, τις σκηνές πόνου και οδύνης που ξετυλίγονταν μπροστά τους και δεν μπορούσαν να αρθρώσουν ούτε λέξη, όπως μεταδίδει το pelop.gr.

Τραγωδία στην Αχαΐα: Έπεσαν αγκαλιά ο 25χρονος και το αγοράκι

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι γονείς την ώρα του δυστυχήματος είχαν πάει στο χωράφι για αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου όταν έπεσε από την μάντρα ύψους 2 μέτρων. Σύμφωνα με πληροφορίες το αγοράκι έπαιζε με τον 25χρονο θείο του, ο οποίος κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του όταν και οι δύο έπεσαν από τον μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί θανάσιμα.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο 25χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας”. Ο νεαρός συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.