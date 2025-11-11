Πάτρα: Πώς συνέβη το δυστύχημα με τον 3χρονο που έπεσε από ύψος 2 μέτρων – Συνελήφθη ο 25χρονος θείος του
Οι γονείς του παιδιού έκαναν αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου ο οποίος τραυματίστηκε και αυτός και νοσηλεύεται φρουρούμενος
Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα όταν οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς του 3χρονου αγοριού ότι δεν τα κατάφερε. Το παιδί είχε μεταφερθεί εκεί σοβαρά τραυματισμένο έπειτα από ατύχημα στην περιοχή των Σπάτων Δυτικής Αχαΐας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία οι γονείς την ώρα του δυστυχήματος είχαν πάει στο χωράφι για αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου όταν έπεσε από την μάντρα ύψους 2 μέτρων.
Μάχη των γιατρών στο νοσοκομείο
Το μικρό αγόρι μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο και ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οι γιατροί προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, όμως το αγοράκι σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή.
Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για τουλάχιστον 40 λεπτά, δίχως όμως αποτέλεσμα. Τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο το μικρού παιδιού, διερευνάει η αστυνομία.
Έπαιζαν και έπεσαν μαζί
Σύμφωνα με το tempo24 το παιδί έπαιζε με τον 25χρονο θείο του και έπεσαν μαζί από τη μάντρα. Εικάζεται οτι ο νεαρός ίσως να κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του.
Από την πτώση τραυματίστηκε και ο 25χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας”.
Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
