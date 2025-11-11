Τραγωδία στην Πάτρα: 3χρονο αγόρι έπεσε από μάντρα και σκοτώθηκε

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα από την τραγική είδηση του θανάτου ενός παιδιού μόλις 3 ετών.

Το άτυχο αγοράκι είχε ένα σοβαρό ατύχημα μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένο και λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Έπεσε από ύψος 2 μέτρων

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης όλα έγινα το απόγευμα της Τρίτης, όταν το παιδί έπεσε από μια μάντρα ύψους δύο μέτρων με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη μεταφορά του αγοριού, στο Καραμανδάνειο και παρά τη μεγάλη μάχη των γιατρών, το παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα του δυστυχήματος το παιδάκι ήταν με τον θείο του, ενώ οι γονείς ήταν σε χωράφι.

Όπως μεταδίδει τ0 tempo.news στο Καραμανδάνειο προσήλθαν γονείς και συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας, τα οποία λύγισαν στο άκουσμα της τραγικής είδησης.