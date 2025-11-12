Καρέ – καρέ η τραγωδία με τον 4χρονο στην Αχαΐα – Ελεύθερος ο 25χρονος θείος του

Ανείπωτη θλίψη στο χωριό στη Αχαΐα για το τετράχρονο αγόρι που έχασε τη ζωή του, όταν έπεσε από μαντρότοιχο ύψους περίπου δύο μέτρων στην αυλή του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπου οι γιατροί το διασωλήνωσαν και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, το παιδί υπέστη ανακοπή και παρά τις επίμονες προσπάθειες, κατέληξε.

Η μοιραία πτώση

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο 25χρονος θείος του παιδιού, ο οποίος βρισκόταν μαζί του όταν το παιδάκι έπεσε.

Σύμφωνα με τον παππού, το παιδί γκρίνιαζε και εκείνος το πήρε μια βόλτα για να το ηρεμήσει, χωρίς να φανταστεί κανείς την τραγική κατάληξη

Ο θείος του παιδιού χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπατώντας βρέθηκε να πατά πάνω στον τοίχο από τον οποίο έπεσε στο κενό παρασύροντας και το παιδί.

Ο 25χρονος θείος, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, αλλά αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του.

«Άκουσα ουρλιαχτά και βγήκα έξω…»

Τα δραματικά δευτερόλεπτα που στοίχισαν τη ζωή στο παιδί περιέγραψε ο παππούς του, λέγοντας: «Ήτανε κι άλλα παιδάκια εδώ, τα αδερφάκια του. Και ακούω ουρλιαχτά… βγαίνω έξω και βλέπω τον άνθρωπο χάμω μαζί με το παιδί.»

Απαρηγόρητη η οικογένεια

Το πρωί της Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του μικρού παιδιού ενώ από το απόγευμα της Τετάρτης συγγενείς και φίλοι προσέρχονται στο σπίτι της οικογένειας και αποχαιρετούν τον 4χρονο.