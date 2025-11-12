Αχαΐα: Πώς σκοτώθηκε ο 4χρονος – Τι λέει στην κατάθεσή του ο 25χρονος θείος που πρόσεχε το παιδί
Η κηδεία του 4χρονου παιδιού στην Αχαΐα θα γίνει αύριο το πρωί
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τον θάνατο του 4χρονου Ανδρέα στην Αχαΐα.
Ο 25χρονος θείος του αγοριού, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.
Πώς συνέβη το μοιραίο για τον 4χρονο Ανδρέα
Στην κατάθεσή του, ο 25χρονος θείος υποστήριξε ότι παρέλαβε το παιδί από τους παππούδες και ότι το είχε στην αγκαλιά του κατά τη διάρκεια της βόλτας του.
Ο κίνδυνος όμως παραμόνευε στο σημείο όπου ο κατηφορικός δρόμος του χωριού των Σπάτων Δυτικής Αχαΐας ενώνεται με τοίχο σπιτιού ύψους άνω των δύο μέτρων.
Εκεί ακριβώς, όπως κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews, ο θείος του 4χρονου χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπατώντας βρέθηκε να πατά πάνω στον τοίχο από τον οποίο έπεσε στο κενό παρασύροντας και το παιδί.
Ο παππούς μετέφερε το αγοράκι στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Οι γιατροί παρέλαβαν το τετράχρονο σε κρίσιμη κατάσταση και προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.
Αύριο η κηδεία του παιδιού
Ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται σε θρήνο, με τους γονείς του παιδιού να μαθαίνουν ότι χάθηκε το αγοράκι τους, ενώ βρίσκονταν σε αγροτικές εργασίες.
Οι γονείς δεν ζητούν την ποινική δίωξη του 25χρονου για τον θανάσιμο τραυματισμού του παιδιού τους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Action24.
Η κηδεία του παιδιού θα γίνει αύριο (13/11) το πρωί, στις 10:30, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.
