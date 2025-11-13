Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 4χρονου Ανδρέα στη δυτική Αχαΐα, που έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μαντρότοιχο ύψους δύο μέτρων μαζί με τον 25χρονο θείο του.

Η κηδεία του έγινε από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτα Αχαΐας και η οικογένεια αποχαιρέτησε το αγγελούδι με λευκά και μπλε μπαλόνια στο μπαλκόνι.

Τραγική φιγούρα η μητέρα και η γιαγιά του μικρού αγοριού, οι οποίες συντετριμμένες δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που βρήκε την οικογένειά τους. «Πού είσαι αγάπη μου;», φώναζε η μητέρα καθώς συνόδευε το λευκό φέρετρο, όπως μεταδίδει το pelop.gr.

«Καλύτερα να πέθαινα εγώ»

Ο 25χρονος θείος του παιδιού, που κρατούσε τον μικρό στην αγκαλιά του όταν σημειώθηκε η πτώση, αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν υπήρξε ποινική δίωξη από την οικογένεια.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε όταν ο θείος είχε βγει βόλτα κρατώντας τον μικρό Ανδρέα στην αγκαλιά του. Όπως περιέγραψε ο ίδιος στην κατάθεσή του, χτύπησε το κεφάλι του σε μπαλκόνι, ζαλίστηκε και έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο από ύψος περίπου δύο μέτρων.

«Πήρα τον Αντρίκο αγκαλιά, παίζαμε, και ξαφνικά γλιστρήσαμε. Δεν κατάλαβα πώς έγινε. Καλύτερα να πέθαινα εγώ», φέρεται να είπε με λυγμούς ο 25χρονος, ο οποίος είναι συντετριμμένος και υποστηρίζεται από την οικογένεια του παιδιού.

Ο 3χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε «βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις» και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον επαναφέρουν, κάνοντας ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά. Ωστόσο ο μικρός Ανδρέας κατέληξε.