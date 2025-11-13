Τραγωδία στην Αχαΐα: Κηδεύεται σήμερα ο μικρός Ανδρέας – «Καλύτερα να πέθαινα εγώ» λέει ο 25χρονος θείος του

Η τοπική κοινωνία στη Δυτική Αχαΐα παραμένει μουδιασμένη, μετά το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή του μικρού Ανδρέα. Το τετράχρονο αγοράκι έφυγε τόσο άδικα και αναπάντεχα από τη ζωή, όταν έπεσε αγκαλιά με τον 25χρονο θείο του από μαντρότοιχο ύψους δύο μέτρων.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 25χρονος, για να ηρεμήσει το παιδί που έκλαιγε κι ενώ οι γονείς του έλειπαν στα χωράφια, αποφάσισε να το πάει μια μικρή βόλτα.

Ο κίνδυνος παραμόνευε στο σημείο όπου ο κατηφορικός δρόμος του χωριού των Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα ενώνεται με τοίχο σπιτιού ύψους άνω των δύο μέτρων. Εκεί ακριβώς, ο 25χρονος χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και παραπατώντας βρέθηκε να πατά πάνω στον τοίχο από τον οποίο έπεσε στο κενό παρασύροντας και το παιδί.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο 25χρονος, ο οποίος νοσηλεύτηκε φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο με εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος μόλις έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Τραγωδία στην Αχαΐα: «Καλύτερα να πέθαινα εγώ»

«Πήρα το παιδί από το σπίτι του παππού για να πάμε βόλτα. Τον Αντρίκο τον είχα σαν παιδί μου, του έκανα όλα τα χατίρια. Παίζαμε και έτρεξε μπροστά μου, τον πήρα αγκαλιά και γλιστρήσαμε και πέσαμε στον δρόμο από ύψος. Τι να σας πω; Καλύτερα να πέθαινα εγώ», είπε ο 25χρονος στον εισαγγελέα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι γονείς του νηπίου δεν έχουν ζητήσει την ποινική δίωξη του άνδρα για τον θανάσιμο τραυματισμού του παιδιού τους.

Ο παππούς, ακόμη μια τραγική φιγούρα της οικογένειας, περιγράφει τη στιγμή που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί: «Ήτανε κι άλλα παιδάκια εδώ, τα αδερφάκια του. Και ακούω ουρλιαχτά… βγαίνω έξω και βλέπω τον άνθρωπο χάμω μαζί με το παιδί.»

Μόλις συνειδητοποίησε το μέγεθος του τραυματισμού, πήρε το εγγονάκι του με το αυτοκίνητο και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Από εκεί, το παιδί διακομίστηκε στο “Καραμανδάνειο” Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε.

Στερνό αντίο σήμερα στον τετράχρονο «Αντρίκο»

Ολόκληρη η περιοχή βρίσκεται σε θρήνο, με τους γονείς του παιδιού να μην μπορούν ακόμη να πιστέψουν ότι χάθηκε το αγοράκι τους, ενώ εκείνοι βρίσκονταν σε αγροτικές εργασίες.

Η κηδεία του μικρούλη θα γίνει σήμερα (13/11) το πρωί, στις 10:30, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.