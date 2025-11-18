Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κεφαλή της πορείας κρατώντας την αιματοβαμμένη σημαία [φωτογραφίες]

Στην κεφαλή της μεγάλης πορείας στην αμερικανική πρεσβεία, με την οποία ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εκδηλώσεις για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, βρέθηκε η κόρη της αείμνηστης, πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Φώφης Γεννηματά.

Η Κατερίνα Γεννηματά -Τσούνη, είναι φοιτήτρια της Νομικής και ήταν ανάμεσα στα στελέχη της ΠΑΣΠ, που κράτησαν την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου. Στη φωτογραφία (πάνω από Facebook) η Κατερίνα κρατά με το αριστερό της χέρι το ένα άκρο της ιστορικής σημαίας.

Η ανάρτηση του πατέρα της Κατερίνας Γεννηματά – Τσούνη

«Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια», έγραψε στα social media ο πατέρας της Κατερίνας, Ανδρέας Τσούνης.

Η Φωτεινή (Φώφη) Γεννηματά γεννήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1964 στην Αθήνα και έφυγε από τη ζωή στις 25 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία μόλις 57 ετών, έπειτα από τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Είχε σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση στο ΕΚΠΑ. Υπήρξε ενεργό μέλος της ΠΑΣΠ, είχε διατελέσει μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου της ΚΕ και του ΕΓ του ΠΑΣΟΚ, καθώς επίσης ήταν πρόεδρος του «Ομίλου Γιώργος Γεννηματάς». Το 2000 εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής Α’ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ, το 2015 επανεξελέγη (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος) βουλευτής Β’ Αθηνών. Η εκλογή της ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015, ενώ το 2017, μέσω ανοιχτής ψηφοφορίας από τους πολίτες είχε αναδειχθεί Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Στις εκλογές του 2019 εξελέγη βουλευτής στο Νότιο τομέα της Β΄ εκλογικής περιφέρειας Αθηνών. Είχε διατελέσει Yπερνομάρχης Αθηνών–Πειραιώς (2003–2007), Πρόεδρος της ‘Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (2003-2007), Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2009-2010), Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (2010-2011), Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών (2011-2012), Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας 2013.

Ήταν παντρεμένη και είχε τρία παιδιά.