Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το διαμέρισμα στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη
Ελλάδα 17 Νοεμβρίου 2025 | 11:52

Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το διαμέρισμα στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη

Tο ένα δωμάτιο του διαμερίσματος έχει καεί ολοσχερώς ενώ και οι υπόλοιποι χώροι του σπιτιού έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές

Σύνταξη
Εκτεταμένες υλικές ζημιές υπέστη το διαμέρισμα το οποίο σήμερα το πρωί τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ζαΐμη λίγο μετά τις 08:30, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Όπως μάλιστα δήλωσε ο διοικητής του Β’ Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το μπαλκόνι του φλεγόμενου διαμερίσματος μια ηλικιωμένη με τη συνδρομή κλιμακοφόρου οχήματος που έσπευσε στο σημείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ένα δωμάτιο του διαμερίσματος έχει καεί ολοσχερώς ενώ και οι υπόλοιποι χώροι του σπιτιού έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Economy
Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Live η συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο: Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης
Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις 17.11.25

Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης - Έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου

Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία - Το in μεταδίδει από το σημείο

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Πέρρος - Φωτογραφίες/Βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών
Ελλάδα 17.11.25

Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που ενεπλάκη στο επεισόδιο με αστυνομικούς στην Αττική Οδό - «Αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας» λέει και δίνει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Εξαπατούσαν και επιχειρήσεις, πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα
Ελλάδα 17.11.25

Νέα στοιχεία για τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες – Εξαπατούσαν και επιχειρήσεις, πώς ξέπλεναν το μαύρο χρήμα

Ανάμεσα στα 45 μέλη της οργάνωσης που συνελήφθησαν για τηλεφωνικές απάτες είναι και μια 37χρονη πρώην αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με σπουδαίες διακρίσεις της οποίας ο ρόλος ήταν υποστηρικτικός

Σύνταξη
Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Είχε ασκηθεί βία στα θύματα» – Τι υποστηρίζει το φερόμενο αρχηγικό μέλος
Ελλάδα 17.11.25

Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών σε καζίνο: «Είχε ασκηθεί βία στα θύματα» – Τι υποστηρίζει το φερόμενο αρχηγικό μέλος

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι απανωτές αποκαλύψεις για την δράση του κυκλώματος που υποσχόταν «χρυσές» επενδύσεις στο καζίνο και κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 1 εκ ευρώ.

Σύνταξη
Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν
Αναλυτικά τα δρομολόγια 17.11.25

Πολυτεχνείο: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα διαρκέσουν έως το πρωί της Τρίτης - Τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια του Μετρό, των λεωφορείων και των τρόλεϊ.

Σύνταξη
Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων
Ελλάδα 17.11.25

Βορίζια: Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

Ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, πυροδοτώντας την αιματηρή σύγκρουση μεταξύ των δύο οικογενειών

Σύνταξη
Live η συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο: Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης
Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις 17.11.25

Φόρος τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης - Έκλεισαν οι πύλες του Πολυτεχνείου

Πλήθος κόσμου έχει φτάσει στο Πολυτεχνείο αυτές τις τρεις ημέρες για να τιμήσει τους νεκρούς της εξέγερσης και τους διαχρονικούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία - Το in μεταδίδει από το σημείο

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Πέρρος - Φωτογραφίες/Βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος – Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο
Restart μνήμης 17.11.25

Ο κινηματογράφος δεν υπήρξε ποτέ βολεμένος - Ταινίες για τη Χούντα και το Πολυτεχνείο

Αυτές οι ταινίες είναι πολιτικά κείμενα – μας μετρούν, μας αξιολογούν, μας συγκρίνουν. Δεν μας αφήνουν να κρυφτούμε πίσω από το «τότε». Μας αναγκάζουν να αναρωτηθούμε για το «τώρα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή
Επικαιρότητα 17.11.25

Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, κατέθεσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας - Τι αναφέρει στο μήνυμά του για την επέτειο

Σύνταξη
Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια

Το 36% των ομάδων των Big Five έχει πλέον εξωτερικό επενδυτή – Από την Ατλέτικο και τη Μίλαν μέχρι τη Μάντσεστερ Σίτι, το ιδιωτικό κεφάλαιο διαμορφώνει ένα νέο, πιο επιχειρηματικό και λιγότερο ρομαντικό ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες

«Οι νέοι και οι νέες του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου του 1973, έδωσαν ένα μήνυμα, ότι με αγώνες κατακτιούνται τα δικαιώματά μας και η Δημοκρατία απαιτεί αγώνες και θυσία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Η ανατραπείσα πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Κόσμος 17.11.25

Η ανατραπείσα πρωθυπουργός του Μπανγκαλντές καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Η Σεΐχ Χασίνα βρίσκεται στην Ινδία όπου κατέφυγε μετά την εξέγερση στο Μπανγκλαντές που οδήγησε στην ανατροπή της εν μέσω αιματηρής καταστολής

Σύνταξη
Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών
Ελλάδα 17.11.25

Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που ενεπλάκη στο επεισόδιο με αστυνομικούς στην Αττική Οδό - «Αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας» λέει και δίνει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό

Σύνταξη
9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου
Διεθνής συνεργασία 17.11.25

9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για την ψηφιακή μετάβαση των δημοσίων υπηρεσιών των χωρών της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου.

Σύνταξη
«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό
Έπρεπε 17.11.25

«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό

Στα 63 του χρόνια, ο Τομ Κρουζ είδε να μπαίνει στη συλλογή του το μοναδικό βραβείο που του έλειπε: ένα Όσκαρ. Έστω κι αν έπρεπε να το είχε κερδίσει τουλάχιστον μια φορά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
