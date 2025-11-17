Θεσσαλονίκη: Στάχτη έγινε το διαμέρισμα στην Πυλαία – Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη

Εκτεταμένες υλικές ζημιές υπέστη το διαμέρισμα το οποίο σήμερα το πρωί τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή της Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ζαΐμη λίγο μετά τις 08:30, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Όπως μάλιστα δήλωσε ο διοικητής του Β’ Πυροσβεστικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το μπαλκόνι του φλεγόμενου διαμερίσματος μια ηλικιωμένη με τη συνδρομή κλιμακοφόρου οχήματος που έσπευσε στο σημείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ένα δωμάτιο του διαμερίσματος έχει καεί ολοσχερώς ενώ και οι υπόλοιποι χώροι του σπιτιού έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.